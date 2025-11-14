دبلن : نفى الإيسلندي هيمير هالغريمسون مدرب منتخب إيرلندا أي علاقة له بالبطاقة الحمراء التي نالها النجم كريستيانو رونالدو، معتبرا أن الأخير أخطأ في لومه على طرده في المباراة التي خسرتها البرتغال ضمن التصفيات الأوروبية لمونديال 2026 الخميس.

وتبادل رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، بعض الكلمات مع هالغريمسون عقب طرده في الدقيقة 61 بعدما قام بضرب أحد لاعبي ايرلندا بمرفقه خلال الخسارة 0 2 في دبلن.

وكان نجم النصر السعودي صرّح قبل المباراة إن مدرب إيرلندا حاول الضغط على الحكم من خلال مطالبة الرسميين بعدم التأثر بنجوميته.

ومع تأخر فريقه بهدفين في الشوط الثاني، عمد رونالدو ابن الـ 40 عاما إلى ضرب المدافع دارا أوشيا بمرفقه في ظهره داخل منطقة الجزاء، ليرفع الحكم بوجهه البطاقة الصفرءا قبل أن يلغيها ويشهر الحمراء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

وقال هالغريمسون أمام الصحافيين "لقد أثنى عليّ لأني ضغطت على الحكم، لكن اسمعوا، لم يكن الأمر لي علاقة، بل كان تصرفه على أرض الملعب هو ما كلّفه البطاقة الحمراء".

وأضاف "لا علاقة لي بالأمر إلّا إذا تدخلت في أفكاره".

وتابع المدرب البالغ 58 عاما "أعتقد أن هذه كانت مجرد لحظة سخرية منه".

وقد يغيب رونالدو عن بداية كأس العالم إذا تأهلت البرتغال، وذلك يتوقف على مدة إيقاف المهاجم السابق لريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الانكليزي.

وبعد أول بطاقة حمراء له مع منتخب بلاده، لن يكون رونالدو متاحا لمباراة الأحد أمام أرمينيا في الجولة الختامية للتصفيات، حيث تسعى البرتغال إلى حسم التأهل المباشر لمونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل.

ويحتل المنتخب البرتغالي صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، متقدما بفارق نقطتين عن المجر وثلاث عن إيرلندا. فيما تتذيل أرمينيا الترتيب مع 3 نقاط فقط.

من ناحيته، علّق الإسباني روبرتو مارتينيس مدرب البرتغال على ما حصل قائلا "من الصعب على لاعب مثل كريستيانو التواجد داخل منطقة الجزاء".

وتابع "كان على احتكاك دائم بالمدافعين الذين كانوا يمسكون به. لم يكن هناك أي عنف، بل حاول دفعهم بعيدا عنه".