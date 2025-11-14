ريكا (كرواتيا) : بلغت كرواتيا نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة تواليا عندما تغلبت على ضيفتها جزر فارو 3 1 الجمعة في رييكا في الجولة السابعة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية عشرة من التصفيات الاوروبية المؤهلة لمونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكانت جزر فارو البادئة بالتسجيل عبر غيزا دافيد توري (16)، ورد يوشكو غفارديول (23) وبيتار موسى (57) ونيكولا فلاسيتش (71) بثلاثة أهداف لكرواتيا التي عززت صدارتها للمجموعة برصيد 19 نقطة بفارق أربع نقاط عن مطاردتها المباشرة تشيكيا.

وكانت كرواتيا بحاجة الى التعادل فقط لضمان بطاقتها الى النهائيات لكنها حققت الفوز السادس لها في التصفيات وألحقت الخسارة الرابعة بجزز فارو مفاجأة التصفيات الحالية والتي تجمد رصيدها عند 12 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف تشيكيا التي غابت عن الجولة السابعة.

وهي المرة السابعة التي تبلغ فيها كرواتيا النهائيات منذ استقلالها عن يوغوسلافيا في بداية التسعينيات، والرابعة تواليا.

وضغطت كرواتيا، وصيفة نسخة 2018 في روسيا وثالثة نسختي 1998 و2022، منذ البداية بحثا عن التسجيل لكنها اصطدمت بدفاع متكتل للضيوف الذين استغلوا فرصتهم الاولى وافتتحوا التسجيل عندما قطع توري كرة من منتصف الملعب وانطلق حتى مشارف المنطقة وسددها قوية ارتطمت بقدم مدافع هامبورغ الالماني لوكا فوسكوفيتش وخدعت حارس مرمى جيرونا الاسباني دومينيك ليفاكوفيتش (16).

وادرك مدافع مانشستر سيتي الانكليزي غفارديول التعادل عندما استغل كرة عرضية شتتها المدافع أندرياس إدموندسون برأسه فلعبها برأسه ارتدت اليه من اللاعب أرني فريديريكسبرغ وتهيأت امامه فسددها قوية زاحفة على يسار الحارس ماتياس لامهوج (23).

وسدد القائد صانع العاب ميلان الايطالي لوكا مودريتش كرة قوية من خارج المنطقة ابعدها الحارس بصعوبة (33)، وجرب مودريتش حظه بتسديدة مماثلة فوق العارضة (39).

ومنح مهاجم دالاس الاميركي موسى التقدم لكرواتيا عندما تلقى كرة عرضية من مدافع بايرن ميونيخ الالماني جوزيب ستانيسيتش داخل المنطقة فهيأها لنفسه وسددها بيمناه داخل المرمى (57).