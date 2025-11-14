طوكيو : حافظ المنتخب الياباني على زخمه بعد احرازه باكورة انتصاراته على البرازيل الشهر الماضي بفوزه على ضيفه غانا 2 0 وديا الجمعة، ضمن استعدادات المنتخبين لمونديال 2026 لكرة القدم.

وسجل تاكومي مينامينو (16) وريتسو دوان (60) هدفي اليابان.

وخاض منتخب "الساموراي" مباراته الاولى منذ أن حقق فوزا تاريخيا في 14 محاولة على البرازيل 3 2 وديا في طوكيو الشهر الماضي.

قال دوان مهاجم إينتراخت فرانكفورت الألماني أن النتيجة التي حققتها اليابان أمام "راقصي السامبا" راودت أذهانهم بمواجهة غانا.

وأضاف اللاعب البالغ 27 عاما "كان هناك ضغط مختلف الليلة بعد مباراة البرازيل".

وتابع "أردنا تجنب التقلبات في كرة القدم، وأنا سعيد لأننا تمكنا من تحقيق الفوز".

في المقابل، خاضت غانا مباراتها الاولى منذ أن تأهلت إلى مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل، عقب الفوز على جزر القمر 1 0 الشهر الماضي.

وغادر لاعب خط الوسط الغاني أبو فرانسيس الملعب محمولا على محفة في بداية الشوط الثاني بسبب إصابة بدت خطيرة في الكاحل.

ودافعت غانا بعمق رغم إشراكها كل من أنطوان سيمينيو وبراندون توماس أسانتي مهاجمي بورنموث وكوفنتري الانكليزيين تواليا، علما أن الاخير سجل 10 أهداف في المستوى الثاني (تشامبيونشيب) هذا الموسم.

قال مدرب اليابان هاجيمي مورياسو "كان اليوم تمرينا جيدا لكأس العالم على كيفية اختراق منتخب قوي ومنظم، يلجأ إلى الدفاع المتراص"، مضيفا "تمكنا من فتح دفاعاتهم".

وغاب عن صفوف اليابان كاورو ميتوما جناح برايتون الانكليزي للاصابة، بينما اكتفى واتارو إندو لاعب ليفربول بالجلوس على مقاعد البدلاء بعد عودته إلى التشكيلة عقب غيابه عن مواجهة البرازيل.

ووقف بين الخشبات الثلاث الحارس توموكي هاياكاوا بدلا من زيون سوزوكي الذي تعرض لكسر في معصمه واصبعه أثناء دفاعه عن ألوان بارما الإيطالي.

وأبدى المدرب مورياسو سعادته بالحفاظ على نظافة شباك منتخبه بعد تعادله أمام الباراغواي 2 2 وديا الشهر الماضي واستقباله هدفين أمام البرازيل.

قال المدرب البالغ 57 عاما "لم أرد أن أتحدث كثيرا مع اللاعبين أو أن أجعلهم يفكرون كثيرا في الأمر. كانوا مُصممين على عدم استقبال أي هدف، ثم حاولوا إجبارهم على فتح دفاعاتهم والتسجيل".