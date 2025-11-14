تورينو (إيطاليا) : تغلب الإيطالي يانيك سينر المصنّف ثانيا عالميا وحامل اللقب على الأميركي بن شيلتون 6 3 و7 6 (3/7) الجمعة في الجولة الثالثة من بطولة "ايه تي بي" الختامية لكرة المضرب في تورينو، محققا العلامة الكاملة في دور المجموعتين، في حين خطف كندي فيليكس اوجيه ألياسيم الثامن البطاقة الاخيرة الى دور الاربعة بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف الثالث 6 4 و7 6 (4/7).

في المباراة الأولى، احتاج الإيطالي الى ساعة و35 دقيقة من أجل التفوّق على شيلتون الذي ودّع المنافسات في باكورة مشاركاته بعد أن أخفق في تحقيق أي فوز من ثلاث مباريات ضمن مجموعة "بيورن بورغ".

ويلتقي سينر الأسترالي أليكس دي مينور ثاني مجموعة "جيمي كونورز" في المواجهة الأولى من الدور نصف النهائي السبت، حيث سيكون الأوفر حظا لبلوغ النهائي للمرة الثالثة تواليا في البطولة الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين خلال العام.

ولم يخسر ابن الـ24 عاما أي مجموعة في البطولة الختامية منذ خسارته نهائي العام 2023 أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، ولم يضطر الى تقديم أفضل ما لديه ضد ثلاثة من أفضل اللاعبين في العالم.

وسجّل الإيطالي فوزه الـ29 تواليا على الملاعب الصلبة داخل القاعات، وهي أرضيته المفضلة، معادلا سلسلة انتصارات السويسري روجيه فيدرر بين عامي 2010 و2012.

وتُعد هذه السلسلة خامس أطول سلسلة من هذا النوع، لكنها لا تزال بعيدة عن الرقم القياسي المسجّل باسم الأميركي جون ماكنرو، صاحب 47 انتصارا متتاليا بين 1978 و1987.

"ألكاراس يستحق"

وقال سينر بعد المباراة "كان لقاءً صعبا، فقد قدّم بن (شيلتون) مستوى رائعا على الإرسال في المجموعة الثانية، واضطررتُ للتشبّث ذهنيا للبقاء في أجواء المنافسة".

وأضاف "أنا سعيد بأدائي، وسعيد جدا بالتأهل إلى نصف النهائي بطاقة إيجابية. في هذا الوقت من الموسم، نحاول القيام بالأمور على أفضل وجه للوصول إلى أبعد مدى ممكن".

واستهل سينر الذي كان ضامنا بلوغه نصف النهائي منذ الأربعاء، مواجهته مع شيلتون الذي خرج خالي الوفاض منذ الاربعاء ايضا عندما مني بخسارته الثانية تواليا، بقوة كاسرا إرسال الأميركي في الشوط الاول، قبل أن يفعلها للمرة الثانية في الشوط التاسع منهيا المجموعة الأولى في صالحه دون أي معاناة تُذكر 6 3 في 40 دقيقة.

وواجه سيتر ندية كبيرة من شيلتون في المجموعة الثانية حيث فرض الاخير التعادل حتى الشوط الثاني عشر (6 6) واحتكم اللاعبان الى شوط فاصل كسبه الايطالي 7 3 وبالتالي المجموعة في 55 دقيقة.

ويسير الإيطالي بثبات نحو قمة مرتقبة أخرى أمام غريمه التقليدي الإسباني كارلوس ألكاراس في النهائي، ذلك بعد أن حسم الأخير صدارة التصنيف العالمي رسميا قبل نهاية العام الحالي.

ويتفوّق ألكاراس الذي أكد الخميس ريادته من خلال فوزه على الإيطالي لورنتسو موزيتي 6 4 و6 1، في أربع من مواجهاته الخمس أمام سينر هذا الموسم، مع العلم أن جميع هذه المواجهات جاءت في مواجهات نهائية من بطولات رفيعة، من بينها بطولتان كبيرتان في الغراند سلام في رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز.

أما تفوّق سينر الوحيد هذا العام فجاء في نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية، لكنه خسر منازلة ستبقى خالدة في الأذهان أمام ألكاراس بعد أن فرّط بتقدمه بمجموعتين في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في حزيران/يونيو.

وقال سينر "سأكذب لو قلت إنني سعيد جدا بذلك، بصراحة، لكنه (ألكاراس) يستحقه (المركز الأول) لأنه قدّم موسما مذهلا، فاز فيه ببطولتين من بطولات غراند سلام وثمانية ألقاب بشكل إجمالي، وهو رقم هائل".

وتابع "أنا سعيد من أجله، إنه شخص رائع ولديه فريق رائع يدعمه".

وأكمل أوجيه ألياسيم عقد المربع الذهبي بفوزه على زفيريف الثالث وحامل اللقب في عامي 2018 و2021، وضرب موعدا مع ألكاراس.

وأنهى الكندي دور المجموعتين بفوزين وخسارة واحدة.