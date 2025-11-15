نيقوسيا : بقي تأهل منتخب النمسا إلى نهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه والأولى منذ 1998 معلقا حتى الجولة الأخيرة رغم انتصارها على مضيفتها قبرص 2 0، وذلك بعد فوز البوسنة والهرسك على رومانيا 3 1 السبت ضمن المجموعة الثامنة من التصفيات الأوروبية.

وتحتل النمسا المركز الاول في المجموعة برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن البوسنة، ما يعني ان المعركة على بطاقة التأهل المباشر ستبقى قائمة حتى الجولة الأخيرة حين يتواجه المنتخبان في قمة نارية في فيينا.

وفي حين يكفي النمسا التعادل من اجل حسم تأهلها، تحتاج البوسنة إلى النقاط الثلاث من أجل العبور إلى مونديال 2026.

ويدين المنتخب النمسوي بفوزه الثمين إلى ثنائية ماركو أرناوتوفيتش (18 من ركلة جزاء و55).

وتعود آخر مشاركة للنمسا في كأس العالم إلى عام 1998 في فرنسا، عندما خرجت من الدور الاول. فيما تبقى أفضل نتيجة لها حلولها في المركز الثالث بمونديال 1954 في سويسرا.

وفي زينيكا، عوّض المنتخب البوسني تأخره بهدف مستغلا النقص العددي في صفوف نظيره الروماني ليخرج بثلاث نقاط ثمينة.

وفاجأت رومانيا أصحاب الأرض بهدف التقدم عبر دانيال بيرليغيا (17)، قبل أن يفرض المهاجم المخضرم إدين دجيكو التعادل لبوسنة في مستهل الشوط الثاني (49).

وشكّل طرد دينيس دراغوس من الجانب الروماني في الدقيقة 68 نقطة تحوّل في المباراة، إذ استغل أصحاب الأرض تفوقهم العددي ليسجلوا هدفين عبر إسمير باجراكتارفيتش مهاجم أيندهوفن الهولندي (79) وهاريس تاباكوفيتش (90+4).

وتسعى البوسنة للتأهل الى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 2014، بعدما أصبحت دولة مستقلة عن يوغوسلافيا في عام 1992.