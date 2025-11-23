لاس فيغاس (الولايات المتحدة) : أحرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن المركز الأول في سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى الاحد، في حين اقترب البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين) من التتويج بباكورة ألقابه بحلوله ثانيا في الجولة الثانية والعشرين من بطولة العالم للفورمولا واحد.

وقدّم فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الاربعة الماضية، اداء خاليا من اي أخطاء لينتزع المركز الاول فور الانطلاق من نوريس في شوارع مدينة لاس فيغاس بعدما خرج الأخير عن المسار، ليحكم قبصته على الصدارة حتى النهاية.

وحاول نوريس الذي وصل إلى لاس فيغاس مُنتشيا من فوزه في جولتي المكسيك وساو باولو، الضغط من أجل اقفال الباب امام محاولة فيرستابن لتجاوزه بعد لحظات من الانطلاق، إلّا انه تأخر في الدوس على المكابح ليخرج عن حدود الحلبة، ما سمح للهولندي بانتزاع المركز الأول.

كما تراجع نوريس، الساعي إلى باكورة ألقابه في الفئة الاولى، إلى المركز الثالث بعدما تجاوزه مواطنه جورج راسل (مرسيدس)، ليعود سائق ماكلارين ويسترجعه خلال مجريات السباق.

وانهى فيرستابن مسافة السباق التي بلغت 309.958 كلم (50 لفة) بوقت قدره 1:21:08.429 ساعة متقدما بفارق 20.741 ثانية عن نوريس، و23.546 ثانية عن راسل حامل اللقب العام الماضي.

وهو الفوز الثاني لفيرستابن في لاس فيغاس بعد عام 2023، والسادس له هذا الموسم والـ 69 في مسيرته، كما صعد إلى منصات التتويج للجولة الثامنة تواليا.

وقبل جولتين من النهاية، عزز نوريس رصيده في صدارة ترتيب السائقين إلى 408 نقاط متقدما بفارق 30 نقطة عن زميله الاسترالي أوسكار بياستري الذي حلّ رابعا (378)، فيما يحتل فيرستابن المركز الثالث، علما انه ما زال يملك حسابيا فرصة الاحتفاظ بلقبه للعام الخامس تواليا رغم تأخره بفارق 42 نقطة عن نوريس.