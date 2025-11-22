باريس : واصل باريس سان جرمان حامل اللقب صحوته واستعاد الصدارة بفوزه على ضيفه لوهافر 3 0 السبت على ملعب "بارك دي برانس" في باريس، ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل الكوري الجنوبي لي كانغ إين (29) والبرتغالي جواو نيفيش (65) وبرادلي باركولا (87) أهداف فريق العاصمة الذي حقق انتصاره الثالث تواليا في الدوري رافعا رصيده الى 30 نقطة.

واستعاد سان جرمان الصدارة بفارق نقطتين أمام مرسيليا الذي كان انتزعها الجمعة بفوزه الكبير على مضيفه وجاره نيس 5 1 الجمعة في افتتاح المرحلة، ولنس الذي تغلب على ستراسبورغ 1 0 اليوم.

ووجد باريس سان جرمان المدعو الى استضافة توتنهام الانكليزي الاربعاء المقبل في الجولة الخامسة من مسابقة دوري ابطال اوروبا التي يحمل لقبها، مواجهة قوية من لوهافر خصوصا في الشوط الاول وأنقذه حارس مرماه لوكا شوفالييه أكثر من مرة.

وتحسن أداء رجال المدرب الاسباني لويس إنريكي في الشوط الثاني بعدما دفع الاخير بباركولا والدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا حيث صنع الأخير الهدف الثالث للأول.

وخاض سان جرمان المباراة في غياب صاحبي الكرتين الذهبيتين لافضل لاعب في العالم وفي إفريقيا عثمان ديمبيليه والمغربي أشرف حكيمي بسبب الإصابة، إلى جانب الواعد ديزيريه دويه للسبب ذاته.

وحذا لنس حذو سان جرمان وحقق فوزه الثالث تواليا عندما تغلب على ضيفه ستراسبورغ بهدف وحيد سجله مدافعه البوركينابي اسماعيلو غانيو في الدقيقة 69.

وأكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعب وسطهم الارجنتيني فالنتين باركو (77)، قبل أن يطرد مهاجم أصحاب الأرض الغيني مورغان غيلافوغي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ورفع لنس رصيده الى 28 نقطة في المركز الثالث بفارق الاهداف خلف مرسيليا، فيما مني ستراسبورغ بخسارته الخامسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الرابع.

عودة بوغبا

وواصل رين صحوته وزاد من محن ضيفه موناكو عندما أكرم وفادته برباعية للمدافع المغربي عبد الحميد أيت بودلال (20) ولاعب الوسط مهدي كامارا (48) والمهاجم السابق لفريق الإمارة المنتقل الى رين هذا الصيف السويسري بريل إمبولو (73) ولودوفيك بلاس (83 من ركلة جزاء) مقابل هدف للدنماركي ميكا بييريث (90+5).

وأكمل موناكو المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 66 اثر طرد لاعب وسطه الدولي السويسري دينيس زكريا.

وشهدت المباراة عودة لاعب الوسط الدولي السابق بول بوغبا الى اللعب منذ ايلول/سبتمبر 2023 بعد دخوله بديلا في الدقيقة 85 مكان مامادو كوليبالي.

غاب بوغبا عن الملاعب لثلاثة أعوام بعد إيقافه لمدة 18 شهرا بسبب المنشطات والإصابات وقضية اختطاف كان ضحية لها بهدف ابتزازه.

وهو الفوز الثالث تواليا لرين والخامس هذا الموسم فارتقى الى المركز الخامس برصيد 21 نقطة، فيما مني موناكو بخسارته الثالثة تواليا والخامسة هذا الموسم فتراجع الى المركز الثامن بعدما تجمد رصيده عند 20 نقطة.

وكان يُفترض أن يعود بوغبا في تشرين الأول/اكتوبر لكن سلسلة من الإصابات، من بينها التواء في الكاحل، أرجأت موعد عودته.

وجاءت خسارة موناكو قبل سفره الى قبرص لمواجهة بافوس في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا الاربعاء المقبل.

وقال بوغبا في المنطقة المختلطة: "إنه لأمر رائع، إنها عودة بول بوغبا، لكنني ألعب لموناكو، إنه فريقي، وأكره الخسارة".

واضاف بوغبا الذي حظي بتصفيق حار من جميع جماهير ملعب روازون بارك الذين استمروا في التصفيق له بعد صافرة النهاية "لقد تأثرت حقاً برؤية الجمهور يقف ويصفق. لم أتوقع ذلك حقاً، وأتقدم بجزيل الشكر لجميع المشجعين الذين كانوا هناك اليوم والذين دعموني".

وأوضح أن ما يشغل باله عند عودته إلى الملعب هو "محاولة بثّ طاقة إيجابية، وعدم استقبال أي هدف، وبالطبع الاستمتاع بوقتي، فقد مر وقت طويل. أشعر بارتياح كبير لعودتي للعب كرة القدم، فهي أكثر ما أحبه في العالم. لكن لا يزال أمامنا عملٌ لنستعيد أفضل مستوياتنا وألعب مباراة كاملةً لمدة 90 دقيقةً وأساعد الفريق قدر الإمكان".