لاس فيغاس (الولايات المتحدة) : اعتذر الإيطالي أندريا ستيلا مدير فريق ماكلارين من سائقَيه البريطاني لاندو نوريس والأوسترالي أوسكار بياستري بعد استبعادهما من جائزة لاس فيغاس الكبرى الأحد بسبب مخالفة فنية.

واحتل نوريس، متصدر ترتيب السائقين، المركز الثاني في الجولة الثانية والعشرين من بطولة العالم للفورمولا واحد، خلف سائق ريد الهولندي ماكس فيرستابن المنافس على اللقب، بينما حلّ بياستري رابعا.

ومع ذلك، تبيّن بعد السباق أن كتل الانزلاق في السيارتين كلتيهما أقل من الحد الأدنى للعمق، ما أدى إلى استبعادهما.

وقال ستيلا في بيان صادر عن ماكلارين "نعتذر للاندو وأوسكار عن خسارة النقاط اليوم، في وقت حرج من حملتهما للبطولة بعد أداء قويّ منهما طوال عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف "خلال السباق، تعرضت سيارة كل من نوريس وبياستري إلى مستويات عالية وغير متوقعة من الارتجاجات، لم نختبرها خلال التجارب، ما أدى إلى احتكاك مفرط بالأرض".

وتابع "نجري تحقيق بشأن ما حصل خلال السباق، بما في ذلك تأثير الأضرار العرضية التي لحقت بكلتا السيارتين، والتي اكتشفناها بعد السباق، والتي أدت إلى زيادة حركة أرضية السيارة".

وأردف "وكما أشار الاتحاد الدولي للسيارات +فيا+، كان الخرق غير مقصود".

وخسر نوريس، صاحب أسرع توقيت خلال التجارب، الصدارة أمام فيرستابن عند المنعطف الأول. ثم اضطر إلى الحفاظ على سيارته خلال اللفات القليلة الأخيرة، ما سمح للهولندي بالفوز بفارق يزيد عن 20 ثانية قبل قرار الاقصاء.

وتقدم سائقا مرسيدس جورج راسل والإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي للمركزين الثاني والثالث تواليا.