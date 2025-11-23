واشنطن : قدّم المخضرم جيمس هاردن أداء تاريخيا بتسجيله 55 نقطة وقاد لوس أنجليس كليبرز للفوز على مضيفه شارلوت هورنتس 131 116، فيما حقق ديترويت بيستونز انتصاره الـ 12 تواليا على حساب ميلووكي باكس 129 116 السبت، في مباريات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وفي سن الـ 36 عاما، حطّم هاردن بتحقيقه 55 نقطة الرقم القياسي السابق لأكثر عدد من النقاط للاعب بقميص كليبرز والذي كان يملكه بوب ماكادو وشارلز سميث (52 نقطة لكل منهما).

ويحمل هاردن، المتوج أفضل هداف في الدوري ثلاثة مواسم تواليا (بين 2017 2018 و2019 2020)، الرقم القياسي ذاته عندما كان يدافع عن ألوان هيوستن روكتس بين عامي 2012 و2021، حيث سجل 61 نقطة في عام 2019.

كما سجل هاردن الذي يخوض موسمه الـ 17 في الدوري ويحتل المركز الحادي عشر ضمن قائمة أفضل الهدافين، 50 نقطة أو أكثر للمباراة الـ 25 في مسيرته، متساويا مع الراحل كوبي براينت، ولكن خلف الاسطورتين مايكل جوردان (31) وويلت تشامبرلين (118).

وتألق هاردن منذ بداية اللقاء وبلغ فترة الراحة وفي جعبته 35 نقطة، وهو رقم قياسي لهذا الموسم. أنهى لاحقا المباراة مع 55 نقطة حيث نجح في 17 رمية من أصل 26، منها 10 من أصل 16 عن الرميلات الثلاثية بنسبة نجاح بلغت 62.5 في المئة. وأضاف إلى رصيده التهديفي 3 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

ويحاول هاردن الذي يبلغ معدل تسجيله أكثر من 28 نقطة في المباراة هذا الموسم، انقاذ كليبرز الذي استهل المنافسات بأسوأ طريقة ممكنة، حيث حقق 5 انتصارات مقابل 11 هزيمة.

في ميلووكي، واصل بيستونز سلسلة انتصاراته ورفعها إلى 12 فوزا تواليا، ليحكم قبضته على صدارة المنطقة الشرقية مع 14 فوزا مقابل هزيمتين فقط.

وبرز في صفوف الفائز مرة جديدة صانع الألعاب كايد كانينغهام بتسجيله 29 نقطة واضاف إليها 8 متابعات و10 تمريرات حاسمة.

وحقق بيستونز، الذي لم يفز في سلسلة ضمن الادوار الإقصائية "بلاي أوف" منذ عام 2008، أفضل سلسلة له منذ 2004، وهو عام تتويجه الاخير باللقب.