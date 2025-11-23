روما : تصدر روما، الحالم بلقبه الأول منذ 2001 والرابع في تاريخه، الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على مضيفه كريمونيزي 3 1 الأحد في المرحلة الثانية عشرة، مستفيدا من انتهاء مواجهة ديربي ميلانو بين إنتر وميلان لصالح الأخير 1 0.

ودخل نادي العاصمة اللقاء وهو في المركز الثالث مباشرة خلف إنتر بفارق الأهداف، فيما كان خصمه المقبل نابولي حامل اللقب في الصدارة بفوزه السبت على أتالانتا 3 1.

وبفوزه التاسع للموسم، تصدر نادي العاصمة الترتيب برصيد 27 نقطة وبفارق اثنتين عن الوصيف الجديد ميلان المتقدم على نابولي بفارق الأهداف، فيما تراجع إنتر إلى المركز الرابع وتجمد رصيده عند 24 نقطة بتلقيه الهزيمة الرابعة للموسم.

في العاصمة وبغياب لاعبين عدة مؤثرين جدا على رأسهم الأرجنتيني باولو ديبالا والأوكراني أرتيم دوفبيك، أنهى فريق المدرب جان بييرو غاسبيرني الشوط الأول أمام كريمونيزي متقدما بهدف سجله الأرجنتيني ماتياس سوله بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 17، ثم ألغي له هدف لورنتسو بيليغريني بعد الاحتكام لحكم الفيديو المساعد (في أيه آر) بسبب التسلل (26).

واعتقد كريمونيزي أنه حصل في الثواني الأخيرة من الشوط الأول على فرصة إدراك التعادل من ركلة جزاء احتسبت بسبب لمسة يد في المنطقة المحرمة على جانلوكا مانشيني، لكن الحكم ألغاها بعد مراجعة اللقطة (4+45).

وفي الشوط الثاني الذي خاضه روما من دون مدربه غاسبيريني بعد طرده نتيجة كثرة احتجاجاته، عزز نادي العاصمة تقدمه بواسطة الايرلندي البديل إيفان فيرغوسون بتسديدة محكمة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من المغربي نائل العيناوي (64).

وهذا الهدف الأول لفيرغوسون بقميص روما، المعار إليه هذا الموسم من برايتون الإنكليزي، والأول على الإطلاق على صعيد الأندية منذ التعادل مع ولفرهامبتون 2 2 في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2024 في الدوري الممتاز.

وعلق الإيرلندي الدولي على الهدف، قائلا لشبكة "دازون" للبث التدفقي "انتظره (الهدف) منذ فترة طويلة لكني سعيد الآن وأمل أن أسجل المزيد. من المؤكد أني اختبرت الكثير من التقلبات، لكني آمل الآن أن أحصل على الزخم المناسب بعد التعافي من الإصابة لكي ألعب بشكل أكثر وأسجل المزيد من الأهداف".

وأكد روما الهزيمة الرابعة لكريمونيزي بهدف ثالث سجله البرازيلي ويسلي فرانسا الذي وصلته الكرة من البديل ستيفان الشعراوي، فتوغل بها على الجهة اليسرى قبل أن يلعبها بحنكة بعيدا عن متناول الحارس الإندونيسي إميليو أودورو (69).

وقلص كرومينيزي الفارق متأخرا جدا برأسية البديل فرانتشيسكو فولينو إثر ركلة ركنية (3+90).

بوليسيتش يحسم ديربي ميلانو

وعلى ملعب "سان سيرو"، تواصلت عقدة إنتر في الآونة الأخيرة أمام جاره ميلان وفشل في تحقيق الفوز على "روسونيري" لمباراة سادسة تواليا في كافة المسابقات، ما أدى إلى تنازل فريق المدرب الروماني كريستيان كيفو عن الصدارة وتراجعه للمركز الرابع نتيجة فشله في الوصول إلى شباك الحارس الفرنسي المتألق مايك مينيان حتى من نقطة الجزاء.

وبعد فرصة لإنتر إثر ركلة ركنية ورأسية للفرنسي ماركوس تورام بعد عرضية من فيديريكو ديماركو تألق مينيان في صدها (4)، غاب الخطر عن المرميين حتى الدقيقة 27 حين ناب القائم الأيمن عن مينيان لصد رأسية فرانتشيسكو أتشيري إثر ركلة ركنية نفذها التركي هاكان تشالهانأوغلو.

وواصل إنتر أفضليته لكن الحظ عانده مجددا بعدما تحولت تسديدة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس من مينيان ثم القائم الأيسر إثر تمريرة رأسية من تورام (38)، قبل أن يسجل ميلان حضوره الهجومي في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة من الأميركي كريستيان بوليسيتش مرت قريبة من القائم (44).

وبدأ إنتر الشوط الثاني بتسديدة بعيدة لتورام صدها مينيان (51)، ثم رد ميلان بهجمة سريعة وتقدم عبر بوليسيتش الذي سقطت الكرة أمامه بعدما صد الحارس السويسري يان سومر تسديدة البلجيكي اليكسيس ساليماكرز، فتابعها في الشباك (54).

وحصل إنتر على فرصة ذهبية للعودة إلى اللقاء من ركلة جزاء استحصل عليها تورام من الصربي ستراهينيا بافلوفيتش بعد الاحتكام إلى "في أيه آر" وانبرى لها تشالهانأوغلو، لكن مينيان تألق في وجه التركي وأبقى فريقه في المقدمة (73).

ورغم سيطرته المطلقة في ربع الساعة الأخير، عجز إنتر عن إدراك التعادل وانتهى به الأمر بالهزيمة قبل سفره الأسبوع المقبل إلى إسبانيا من أجل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وفي العاصمة وبهدفين سجلهما الفرنسي ماتيو غيندوزي (29) والهولندي تيجاني نوسلين بعد دقائق معدودة على دخوله (3+90)، تغلب لاتسيو، الخصم المقبل لميلان في الدوري ومن بعدها مباشرة في الكأس، على ضيفه ليتشي وحقق انتصاره الخامس للموسم، رافعا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن.