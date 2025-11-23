برلين : قاد لاعب الوسط اليافع أسان أويدراوغو فريقه لايبزيغ لاستعادة نغمة الفوز بتخطيه ضيفه فيردر بريمن بثنائية نظيفة ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم الأحد.

وسجّل ابن الـ19 عاما هدف السبق للايبزيغ بطريقة رائعة (63) قبل أن يضيف النمسوي كزافير شلاغر الثاني قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

واستعاد لايبزيغ المركز الثاني الذي خسره قبل يوم واحد لمصلحة باير ليفركوزن (23 نقطة) الفائز على فولفسبورغ 3 1، رافعا رصيده إلى 25 نقطة وبفارق ست نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب ومتصدر الترتيب المنتصر السبت على فرايبورغ 6 2.

وكان أويدراوغو سجّل هدفه الدولي الأول مع منتخب ألمانيا خلال الفوز على سلوفاكيا بسداسية نظيفة على الملعب ذاته يوم الإثنين، وبدا خطيرا مجددا حيث كان قريبا من التسجيل مرتين خلال الشوط الأول.

لكن بعد مرور 63 دقيقة، نجح ابن الـ 19 عاما في افتتاح التسجيل بعد تسديدة صاروخية من خارج المنطقة في الزاوية البعيدة لمرمى فيردر بريمن.

وظنّ بريمن أنه عادل النتيجة عن طريق كيكي توب إثر ركلة ركنية، إلا أن هدفه أُلغي بداعي التسلل.

وبعد دقائق من دخوله من دكة البدلاء، أضاف شلاغر الثاني بتسديدة من زاوية ضيقة (80).

وأهدر لايبزيغ الذي فشل الموسم الماضي في حجز مكان له ضمن المسابقات الأوروبية للمرة الأولى، أربع نقاط فقط من أصل 30 ممكنة منذ خسارته القاسية في المرحلة الافتتاحية أمام بايرن 0 6.