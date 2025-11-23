روما : تصدر روما، الحالم بلقبه الأول منذ 2001 والرابع في تاريخه، الدوري الإيطالي لكرة القدم موقتا بانتظار مواجهة الديربي المقررة لاحقا بين قطبي ميلانو، وذلك بفوزه على مضيفه كريمونيزي 3 1 الأحد في المرحلة الثانية عشرة.

ودخل نادي العاصمة اللقاء وهو في المركز الثالث مباشرة خلف إنتر بفارق الأهداف، فيما كان خصمه المقبل نابولي حامل اللقب في الصدارة بفوزه السبت على أتالانتا 3 1.

وبفوزه التاسع للموسم، تصدر نادي العاصمة الترتيب برصيد 27 نقطة وبفارق اثنتين عن نابولي وثلاث عن إنتر قبل المواجهة المقررة لاحقا بين الأخير وجاره ميلان الذي يصارع بدوره على الزعامة كونه يتخلف 5 نقاط عن "جالوروسي".

بغياب لاعبين عدة مؤثرين جدا على رأسهم الأرجنتيني باولو ديبالا والأوكراني أرتيم دوفبيك، أنهى فريق المدرب جان بييرو غاسبيرني الشوط الأول متقدما بهدف سجله الأرجنتيني ماتياس سوله بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 17، ثم ألغي له هدف لورنتسو بيليغريني بعد الاحتكام لحكم الفيديو المساعد (في أيه آر) بسبب التسلل (26).

واعتقد كريمونيزي أنه حصل في الثواني الأخيرة من الشوط الأول على فرصة إدراك التعادل من ركلة جزاء احتسبت بسبب لمسة يد في المنطقة المحرمة على جانلوكا مانشيني، لكن الحكم ألغاها بعد مراجعة اللقطة (4+45).

وفي الشوط الثاني الذي خاضه روما من دون مدربه غاسبيريني بعد طرده نتيجة كثرة احتجاجاته، عزز نادي العاصمة تقدمه بواسطة الايرلندي البديل إيفان فيرغوسون بتسديدة محكمة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من المغربي نائل العيناوي (64).

وهذا الهدف الأول لفيرغوسون بقميص روما، المعار إليه هذا الموسم من برايتون الإنكليزي، والأول على الإطلاق على صعيد الأندية منذ التعادل مع ولفرهامبتون 2 2 في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2024 في الدوري الممتاز.

وعلق الإيرلندي الدولي على الهدف، قائلا لشبكة "دازون" للبث التدفقي "انتظره (الهدف) منذ فترة طويلة لكني سعيد الآن وأمل أن أسجل المزيد. من المؤكد أني اختبرت الكثير من التقلبات، لكني آمل الآن أن أحصل على الزخم المناسب بعد التعافي من الإصابة لكي ألعب بشكل أكثر وأسجل المزيد من الأهداف".

وأكد روما الهزيمة الرابعة لكريمونيزي بهدف ثالث سجله البرازيلي ويسلي فرانسا الذي وصلته الكرة من البديل ستيفان الشعراوي، فتوغل بها على الجهة اليسرى قبل أن يلعبها بحنكة بعيدا عن متناول الحارس الإندونيسي إميليو أودورو (69).

وقلص كرومينيزي الفارق متأخرا جدا برأسية البديل فرانتشيسكو فولينو إثر ركلة ركنية (3+90).