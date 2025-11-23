بولونيا (إيطاليا) : أحرزت إيطاليا الأحد لقب كأس ديفيس لكرة المضرب للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزها في مباراتي الفردي على إسبانيا على أرضها وبين جمهورها في بولونيا.

وأشعل فلافيو كوبولي الاحتفالات الصاخبة بعدما قلب تأخره في المجموعة الأولى إلى فوز على خاومي مونار 1 6 و7 6 (7 6) و7 5، ليضمن تتويج بلاده بلقب المسابقة العريقة للمرة الثالثة تواليا والرابعة في تاريخها.

وكان ماتيو بيريتيني قد مهد الطريق لفريق فيليبو فولاندري بفوزه السهل على بابلو كارينيو بوستا 6 3 و6 4.

وقال بيريتيني بعد الفوز "لا يهم من يشارك معنا في الملعب، لدينا فريق مدجج والكثير من اللاعبين الرائعين الذين يقدمون أداء رائعا".

أما كوبولي فقال "كان هذا حلمي، نحن فريق متحد للغاية، وحاولنا إعادة إحياء روح منتخب إيطاليا الذي فاز بكأس العالم لكرة القدم عام 2006".

ولم يُستدع سيموني بوليلي وأندريا فافاسوري لخوض منافسات الزوجي على الإطلاق طوال الدور النهائي، إذ حققت إيطاليا الفوز في كأس ديفيس من دون خسارة أي مباراة.

ويُعد هذا انجازا لافتا للمنتخب الإيطالي الذي لعب من دون أبرز نجميه، يانيك سينر المصنف ثانيا عالميا ولورنتسو موزيتي الثامن.

كما افتقدت إسبانيا بدورها لنجمها الأبرز كارلوس ألكاراس، المصنف الأول عالميا والذي كان سيشارك لولا إصابته في العضلة الخلفية للفخذ خلال مواجهته مع سينر في نهائي بطولة "ايه تي بي" الختامية قبل أسبوع.

وقال قائد المنتخب الإسباني دافيد فيرير "كانت مواجهة متقاربة جدا جدا جدا. كنا قريبين للغاية".

وأضاف "إيطاليا في اللحظات المهمة تلعب بشكل رائع. ليس من السهل بالنسبة لنا أن نلعب في إيطاليا ضد إيطاليا".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة المضرب، الأميركي ديفيد هاغرتي أن اللاعبين الكبار لا يقاطعون البطولة.

وقال هاغرتي للصحافيين قبل انطلاق النهائي "هناك شعور خاطئ بأن اللاعبين الكبار لا يمثلون بلادهم. هذا غير صحيح".

وأضاف "بعض هؤلاء اللاعبين الذين شاركوا في الدور التمهيدي أو الدور الثاني لم يصلوا إلى النهائيات. لقد شارك العديد من اللاعبين الكبار".