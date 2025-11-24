إيلاف من الرباط: يستعد المغرب للرفع من جودة إنتاج مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 لكرة القدم إلى مستويات كأس العالم والدوريات الأوروبية، مع تنظيم محكم وإدارة الرياضية متطورة، حتى يتمكن من إحداث ثورة رقمية في عالم البث التلفزيوني داخل القارة السمراء.

وعلمت "إيلاف" من مصدر مطلع أن منظومة تصوير وبث البطولة ستتجاوز بشكل واضح متطلبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، وستحطّم السقف التقني الإفريقي، عبر تكنولوجيا متقدمة تضع البطولة في مصاف التظاهرات الرياضية الكبرى.

وأوضح المصدر ذاته أن أولى ركائز هذه الطفرة التقنية تتمثل في اعتماد تقنية المطوع العالي للصورة (HDR) في بث جميع المباريات، وهي خطوة ستطبّق لأول مرة في إفريقيا، وستسمح ببث صورة أكثر وضوحا وعمقا وسطوعا، على غرار ما جرى في بطولات أمم أوروبا الأخيرة. مشيرا إلى أن المغرب يستعد لتقديم أعلى جودة بصرية في تاريخ البطولة، مع الاعتماد على تجهيزات ستستعمل عادة في نهائي دوري أبطال أوروبا أو كأس العالم.

كاميرات سبايدر ودرونات سريعة داخل الملاعب

تتضمن المنظومة التقنية، التي ستعتمد في أكبر بطولة إفريقيا لكرة القدم بالمغرب، على تثبيت كاميرات Spider" Cam” في كل مباراة، لتقديم لقطات حركية سينمائية ستغطي الملعب من كل الزوايا.

هذا بالإضافة إلى طائرتان مسيّرتان (درون) لكل ملعب، إحداهما من النوع السريعة، وهي تقنية جديدة كليا في البطولات الإفريقية، ستتيح لقطات جوية ديناميكية عالية السرعة.

كما سيتم النقل عبر 7 إلى 9 خوادم للتصوير البطيء الفائق، بدل أربعة فقط كما يشترط الكاف، ما سيتيح إعادة اللقطات الحاسمة بجودة غير مسبوقة وزوايا متعددة. مع توحيد الاستوديوهات والمنصات التقنية في كل الملاعب، لضمان إنتاج موحد ومتوازن عبر المدن المستضيفة. ما يجعل المشاهد يعيش المباراة بصريا كما لو كان في أهم الملاعب الأوروبية.

الإشارة الدولية ترسل من المغرب مباشرة إلى أوروبا وأميركا

وفي سابقة في تاريخ “الكان”، سيتم إرسال الإشارة الدولية للمباريات مباشرة من المغرب نحو أوروبا وأميركا، دون المرور عبر قنوات وسيطة خارجية، كما كان يحدث تقليديا عبر باريس.

ولتأمين هذا البرنامج، تعاقدت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون المغربية مع مخرج فرنسي معروف في الإخراج الرياضي الأوروبي. سيشرف على قيادة وتنسيق فرق الإخراج في جميع الملاعب، والمصادقة على وحدات الإنتاج، والتنسيق مع الفرق الدولية، وضمان تناسق البث بين المدن الخمس المستضيفة.