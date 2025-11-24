واشنطن : قاد النجم الكندي شاي غلجيوس ألكسندر، أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب إلى الثأر من ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز عندما سجل 37 نقطة وساهم بفوزه 122 95 الأحد.

وعزز ثاندر صدارته للدوري بانتصاره السابع عشر مقابل خسارة واحدة كانت أمام بورتلاند 119 121 في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، ومدد سلسلة انتصاراته إلى تسع متتالية.

ونجح غلجيوس ألكسندر في تسجيل 13 محاولة من أصل 18، ورميتين ثلاثيتين من أصل ثلاث، وتمكن من ترجمة جميع رمياته الحرة التسع، بالإضافة إلى سبع تمريرات حاسمة وخمس متابعات وسرقتين للكرة.

وأصبح أوكلاهوما سيتي ثاندر خامس فريقٍ فقط في الدوري الأميركي خلال الثلاثين عاما الماضية يبدأ موسمه بـ17 فوزا في 18 مباراة، وانضم إلى كليفلاند كافالييرز في الموسم الماضي، وغولدن ستايت ووريرز في عام 2015، ودالاس مافريكس في عام 2002، وشيكاغو بولز في عام 1996.

وتألق البديل البلجيكي أجاي ميتشل في صفوف ثاندر بتسجيله 20 نقطة محققا ثماني محاولات ناجحة من أصل ثماني، بينها ثلاثيتان من محاولتين، وبرز الالماني أيزياه هارتنشتاين أيضا بـ15 متابعة

في المقابل، برز غرانت في صفوف بورتلاند بتسجيله 21 نقطة.

وضرب ثاندر بقوة منذ البداية وحسم الربع الاول في صالحه بفارق 21 نقطة (39 18)، وهو الفارق الذي أنهى به الشوط الأول (67 46) بعدما فرض التعادل نفسه في الربع الثاني (18 18).

واستعاد حامل اللقب تفوقه في الربع الثالث (29 22) موسعا الفارق الى 28 نقطة (96 68) قبل أن يقلصه الضيوف الى 27 نقطة بكسبه الربع الاخير 27 26.

وواصل لوس أنجليس ليكرز صحوته وحقق فوزه الرابع تواليا والثاني عشر في 16 مباراة عندما تغلب على مضيفه يوتا جاز 108 106 بفضل عملاقه السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي سجل 33 نقطة مع 11 متابعة.

واضاف "الملك" ليبرون جيمس، في أول مباراة خارج أرضه هذا الموسم بعد غيابه بسبب عرق النسا، 17 نقطة في 34 دقيقة، مسجلاً ثماني محاولات من أصل 18 محاولة، لكنه أضاع جميع محاولاته الثلاثيّة الأربع.

كما قدّم ثماني تمريرات حاسمة والتقط ست كرات مرتدة.

وأضاف أوستن ريفز 22 نقطة و10 متابعات.