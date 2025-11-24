لوس انجليس (الولايات المتحدة) : قدّم بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي عرضا استثنائيا وقاد فريقه إنتر ميامي نحو مواصلة حلمه في بلوغ نهائي الدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس) للمرة الأولى، بعد فوزه الساحق على سينسيناتي 4 0 الأحد.

وسجل أفضل لاعب في العالم ثماني مرات البالغ 38 عاما هدفا ولعب ثلاث تمريرات حاسمة، سجل منها مواطناه تاديو ألييندي ثنائية والشاب ماتيو سيلفيتي، فضمن ميامي التأهل إلى نهائي المنطقة الشرقية السبت المقبل.

وسيستضيف إنتر ميامي فريق نيويورك سيتي لتحديد هوية المتأهل إلى نهائي الدوري، بعدما أطاح الأخير بالمصنّف الأول فيلادلفيا بهدف الأرجنتيني ماكسي موراليس (27)، فواصل حامل لقب 2021 مشواره الناجح.

ويدخل ميامي، المصنف ثالثا، مواجهة الأسبوع المقبل بمعنويات مرتفعة، بعد أداء اتسم بالسرعة والدقة أمام سينسيناتي، المصنّف ثانيا.

وأشاد المدرب الارجنتيني خافيير ماسشيرانو بأداء مواطنه وزملائه بعد مباراة وصفها بأنها شبه مثالية "فخور بالطريقة التي لعب بها الفريق على أرضية صعبة أمام خصم قوي".

وتابع اللاعب الدولي السابق "أظهر اللاعبون شخصية مذهلة وخاضوا مباراة شبه كاملة. إنه لشرف أن أدرب ليو وهذه المجموعة من اللاعبين. نعرف ما يمكن أن يقدمه ليو، وهو يثبت ذلك كل أسبوع. اليوم قدم عملا رائعا بدون كرة، لأننا نعرف بالفعل ما يمكنه فعله بها".

وامتلأ ملعب "تي كيو إل" في سينسيناتي بأكثر من 26 ألف متفرج على أمل مشاهدة مفاجأة من أصحاب الأرض، لكن المضيف دفع ثمن إهدار الفرص المبكرة، أبرزها تسديدة التوغولي كيفن دينكي التي تصدى لها الحارس الأرجنتيني روكو ريوس نوفو بعد 15 دقيقة.

بعدها بدقائق، افتتح ميامي التسجيل عندما مرّر ميسي كرة متقنة إلى سيلفيتي الذي شارك أساسيا بدلاً من الأوروغوياني المخضرم لويس سواريس، فأعادها ابن التاسعة عشرة بعرضية مثالية لميسي الذي أودعها برأسه في الشباك (1 0).

وأهدر سينسيناتي فرصة التعادل عبر الفنزويلي إندر إتشينيكي الذي سدد خارج المرمى (22)، قبل أن يواصل ميامي سيطرته، وكاد ميسي يضاعف النتيجة، لكن تسديدته جانبت القائم (27).

ثم جاء الهدف الثاني عندما مرّر ميسي إلى سيلفيتي الذي أطلق كرة رائعة في الشباك (57)، قبل أن يضيف ألييندي الهدف الثالث من تمريرة ساحرة لميسي (62)، ثم عاد أسطورة برشلونة الإسباني السابق ليصنع الهدف الرابع لألييندي (74).

ويلتقي الفائز من نهائي المنطقتين الشرقية والغربية في المباراة النهائية في السادس من كانون الأول/ديسمبر.