لوسيل (قطر) : أُرجِئ حسم لقب بطولة العالم للفورمولا واحد إلى الجولة الختامية في أبوظبي، بفوز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بجائزة قطر الكبرى أمام سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري، فيما حل زميل الأخير متصدر الترتيب البريطاني لاندو نوريس رابعا.

ودخل نوريس الجولة الثالثة والعشرين قبل الأخيرة بإمكانية حسم اللقب في حال إحرازه المركز الأول بغض النظر عن نتيجتي زميله بياستري وبطل الأعوام الأربعة الماضية فيرستابن، لكن الانتصار كان من نصيب الأخير الذي يخوض سباق أبوظبي الأحد المقبل وهو على بعد 12 نقطة من البريطاني.

وستحبس الأنفاس الأحد المقبل في حلبة مرسى ياس لأن أيا من الثلاثي نوريس وفيرستابن وبياستري الذي انطلق من المركز الأول أمام زميله، قادر على حسم اللقب الذي سيكون الأول لماكلارين على صعيد السائقين منذ 2008 حين أحرزه سائق فيراري الحالي البريطاني لويس هاميلتون.

وبحلوله رابعا في اللفة الأخيرة بعد تجاوزه سائق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي، رفع نوريس رصيده إلى 408 نقاط في الصدارة بفارق 12 أمام وصيفه الجديد فيرستابن و16 أمام زميله بياستري.