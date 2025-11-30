ليما : أصبح فلامنغو النادي البرازيلي الأكثر نجاحا في كأس ليبرتادوريس، بعد إحرازه اللقب الرابع في تاريخه على حساب مواطنه بالميراس 1 0 السبت في ليما.

وسجّل المدافع المخضرم دانيلو هدف المباراة الوحيد برأسية في الشوط الثاني، ليحسم مواجهة متوترة على إستاديو مونومنتال أمام نحو 50 ألف متفرج.

وهذا خامس نهائي ليبرتادوريس في آخر ستة مواسم يجمع بين ناديين برازيليين.

وجاء انتصار فلامنغو ثأرا لخسارته أمام بالميراس 2 1 في نهائي نسخة 2021، ليضع النادي الشهير من ريو دي جانيرو على الطريق نحو تحقيق ثلاثية تاريخية في عام 2025.

وكان فلامنغو قد بدأ العام بالفوز بالكأس السوبر البرازيلية، ويحتاج الآن إلى نقطتين فقط من آخر مباراتين في الدوري المحلي ليحسم لقب البطولة المحلية.

ويُعد هذا اللقب الثالث لفلامنغو في البطولة منذ عام 2019 والرابع في تاريخه، ليعادل رصيد إستوديانتيس وريفربليت الأرجنتينيين، ويصبح على بعد ثلاثة ألقاب من إندبندينتي الأرجنتيني صاحب الرقم القياسي بسبعة ألقاب.

وبعد الاستراحة، بدا فلامنغو الطرف الأكثر خطورة رغم صعوبة خلق فرص واضحة، إلى أن جاء الفرج في الدقيقة 67، عندما نفذ أراسكايتا ركلة ركنية مثالية من الجهة اليمنى، ليقفز دانيلو (34 عاما)، الذي تُرك دون رقابة، ويودع الكرة برأسه في الشباك مسجلاً هدف الفوز.

قال دانيلو، لاعب ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي ويوفنتوس الإيطالي السابق الذي تُرك بشكل مفاجئ وحيدا داخل المنطقة في لقطة الهدف الحاسم "لقد عملنا كثيرا على الكرات الثابتة. كنت أعلم أننا سنحصل على فرصة، واستغليتها".

من جهته، أهدر بالميراس فرصة ذهبية لإدراك التعادل، عندما سدد فيتور روكي الكرة فوق العارضة من مسافة قريبة جدا (89).

وكانت تلك الفرصة الأفضل لبالميراس في مباراة نهائية اتسمت بالتوتر وشهدت 33 خطأ وسبع بطاقات صفراء تقاسمها الفريقان.

وشهد الشوط الأول أداء متواضعا، حيث كانت أفضل الفرص لفلامنغو، إذ أطلق برونو هنريكي تسديدة في الدقيقة 15 علت المرمى، قبل أن يهدد صامويل لينو مرمى بالميراس بتسديدة جانبية بعد اختراق من الجهة اليسرى.

لكن ذلك كان أقصى ما وصل إليه فلامنغو في الشوط الأول، وكاد أن يُطرد أحد لاعبيه بعد مرور نصف ساعة إثر مشاجرة اندلعت عقب تدخل عنيف من مدافع بالميراس برونو فوش ضد نجم فلامنغو الأوروغوياني جورجيان دي أراسكايتا.

وأثناء اشتداد التوتر، تدخل لاعب الوسط التشيلي إريك بولغار بعنف ضد فوش، لكنه نجا من الطرد واكتفى الحكم بإنذاره.

قال دي أراسكايتا، صاحب التمريرة الحاسمة والمتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة "جماهيرنا تستحق ذلك، ونحن نستحقه أيضا".