لوس انجليس (الولايات المتحدة) : أنهى شارلوت هورنتس سلسلة انتصارات ضيفه تورونتو رابتورز التي استمرت تسع مباريات، وفاجأه بالفوز عليه 118 111 السبت، في مباراة مثيرة امتدت إلى وقت إضافي ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، ليحقق هورنتس انتصاره السادس فقط هذا الموسم.

وسجل مايلز بريدجز 16 نقطة من أصل 35 له في الربع الأخير والوقت الإضافي، ليقود انتفاضة هورنتس أمام وصيف المنطقة الشرقية الذي بدا في طريقه لفوز سهل، بعدما تقدم بفارق 17 نقطة في الربع الأول.

وأضاف اللاعب الصاعد كون كنوبل 20 نقطة لشارلوت، وسجل ثلاثية قبل 10.1 ثانية من نهاية الوقت الأصلي ليُفرض التمديد.

وبعد أن افتتح سكوتي بارنز التسجيل لتورونتو في الوقت الإضافي، عادل بريدجز النتيجة برمية قصيرة، ثم منح هورنتس التقدم لأول مرة في المباراة بثلاثية.

ولم يتأخر هورنتس بعد ذلك، إذ تفوق على رابتورز 14 7 في الوقت الإضافي.

وقال بريدجز عن أداء فريقه الذي حقق فوزه الثاني تواليا بعد إنهاء سلسلة هزائم من سبع مباريات الجمعة "الفريق بأكمله وضع الإيقاع. نحن نقدم طاقة مختلفة كفريق".

من جانبه، قال مدرب هورنتس تشارلز لي إن مفتاح الفوز كان "الإيمان ببعضنا البعض، والإيمان بما يمكننا فعله".

وأضاف "اللاعبون قدموا كل ما لديهم، وكان من الجيد أن نرى الفريق ينفذ الخطة ويخرج منتصرا بعد أن خضنا الكثير من المباريات المتقاربة".

وأنهى ديترويت بيستونز، متصدر الشرقية، سلسلة انتصارات ميامي هيت التي استمرت ست مباريات، بفوزه 138 135 خارج أرضه.

وسجل كايد كانينغهام 29 نقطة مع أربع متابعات وثماني تمريرات حاسمة ليقود بيستونز، الذي كان قد خسر مباراتين متتاليتين بعد سلسلة انتصارات من 13 مباراة.