لندن : سجّل الهولندي جوشوا زيركسي هدفه الاول في الدوري الإنكليزي لكرة القدم منذ قرابة العام قبل أن يحرز مايسون ماونت هدف الفوز ليقودا مانشستر يونايتد لتعويض تأخره امام مضيفه كريستال بالاس 2 1 ضمن المرحلة الثالثة عشرة الأحد.

ومنح الفرنسي جان فيليب ماتيتا التقدم لكريستال بالاس في الشوط الاول من ركلة جزاء (36)، قبل ان يردّ "الشياطين الحمر" في الثاني بهدفين لزيركسي (54) وماونت (63).

واوقف يونايتد مسلسل النزيف وحقّق فوزه الاول في أربع مباريات، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، متجاوزا منافسه كريستال بالاس الذي تجمّد رصيده عند 20 في المركز السابع.

وعانى زيركسي من تراجع كبير في الأداء، إذ لم ينجح في هزّ الشباك في الدوري منذ المباراة امام ايفرتون في كانون الأول/ديسمبر 2024. كذلك، بقي المهاجم الهولندي من دون تسجيل أي هدف لـ 24 مباراة متتالية في الدوري، ما زاد من حدة الانتقادات تجاهه بعد انضمامه من بولونيا الإيطالي في عام 2024 مقابل 47.7 مليون دولار اميركي.

وكذلك، مرّ ماونت بفترة عصيبة تخللتها سلسلة من الإصابات منذ انضمامه من تشلسي، ليحرز الأحد هدفه الثاني فقط هذا الموسم.

وبعد هزيمته المؤلمة امام ايفرتون المنقوص (1 0) الإثنين، تمكن يونايتد من تحقيق فوزه الاول منذ تشرين الاول/اكتوبر، مانحا مدربه البرتغالي روبن أموريم متنفسا.

من جهته، تلقى بالاس خسارته الأولى على ملعب "سيلهورست بارك" في الدوري منذ 15 شباط/فبراير.

وظنّ يونايتد انه اقتنص التقدم من الدقيقة الاولى للمباراة بعد ان ادت رمية تماس طويلة إلى خلق فوضى داخل منطقة دفاع بالاس، إلا ان تسديدة البرازيلي كازيميرو تصدى لها الحارس دين هندرسون ببراعة.

وردّ بالاس بتهديد مرمى يونايتد عبر ماتيتا بعد ان تجاوز الفرنسي ليني يورو قبل أن يسدد كرة مرت بجانب المرمى رغم انفراده بالحارس البلجيكي سيني لامينس (8).

وتصدى لامينس لمحاولة الياباني دايتشي كامادا المنخفضة من مشارف المنطقة قبل ان يقف يورو في طريق كرة الإسباني ييريمي بينو المتجهة إلى المرمى (10).

واقتنص بالاس تقدما مفاجئا بعد حصوله على ركلة جزاء إثر تدخل قوي من يورو على ماتيتا الذي انبرى الى الركلة بنجاح، قبل ان يتم إلغاء الهدف لحصول لمس مزدوج للكرة أثناء التسديد.

لكن استنادا للقانون الجديد المعتمد هذا الموسم، فإنّ لمس الكرة بشكل مزدوج، يتيح للمنفذ إعادة تنفيذ الركلة، في حال دخولها المرمى.

وحصل هذا التعديل في القانون بعد إلغاء ركلة الأرجنتيني خوليان ألفاريس لاعب اتلتيكو مدريد خلال مواجهة ريال مدريد في وقت سابق وقد أثار ذلك جدلا واسعا.

ونجح ماتيتا في المحاولة الثانية من تسجيل هدف التقدم لفريقه (36).

وانتظر الضيوف حتى الشوط الثاني لفرض التعادل بعد ان استقبل زيركسيه الكرة بصدره إثر ركلة حرّة للبرتغالي برونو فيرنانديش قبل ان يسددها بشكل رائع في الزاوية البعيدة من زاوية شبه مستحيلة (54).