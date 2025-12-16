لوس انجليس (الولايات المتحدة) : قاد صانع الالعاب كايد كانينغهام فريقه ديترويت بيستونز لتعزيز صدارته للمنطقة الشرقية بتسجيله 32 نقطة في الفوز على بوسطن سلتيكس 112 105 الإثنين في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وقدّم كانينغهام أداء هجوميا قويا مرة جديدة في مباراة متقلبة شهدت تبدّل هوية صاحب الأفضلية 15 مرة، قبل أن يحسم بيستونز اللقاء لصالحه في الدقائق الأخيرة.

ونجح كانينغهام، الذي يبلغ معدل تسجيله أقل بقليل من 27 نقطة هذا الموسم، في ست رميات ثلاثية و11 رمية من أصل 21، وقاد فريقه إلى فوزه الـ 21 مقابل خمس هزائم في صدارة الشرقية.

وقلب لاعبو بيستونز تأخرهم بفارق 12 نقطة في الربع الثاني أمام سلتيكس وحققوا فوزهم الرابع تواليا.

قال كانينغهام الذي أضاف إلى رصيده التهديفي 10 متابعات "نحن نحب المباريات الصعبة كهذه. أعتقد أن وصول المباراة إلى هذا المستوى يزيد من حماسنا قليلا".

ولعب بدلاء بيستونز دورا بارزا بتسجيلهم 47 نقطة، فساهم كاريس ليفرت بـ 13 نقطة في 19 دقيقة فقط، وأنهى جايدن آيفي المباراة وفي جعبته 10 نقاط.

وأضاف كانينغهام "لدينا تشكيلة قوية، تضم لاعبين أساسيين في جميع المراكز. لاعبون يدخلون الملعب ويؤدون واجبهم على أكمل وجه، أفضل من أي لاعب آخر في الدوري. من الممتع اللعب معهم".

في المقابل، تصدر جايلن براون قائمة هدافي سلتيكس برصيد 34 نقطة إلى 7 تمريرات حاسمة و8 متابعات، بينما سجل ديريك وايت 31 نقطة.

ومُني سلتيكس بخسارته الثانية تواليا بعد سلسلة من 5 انتصارات، ليقبع في المركز الرابع برصيد 15 فوزا مقابل 11 هزمية.

وفي ميامي، خسر هيت أمام تورنتو رابتورز 96 106، ليحقق الاخير انتصاره السادس عشر مقابل 11 هزيمة ويصعد إلى المركز الثالث في المنطقة الشرقية.