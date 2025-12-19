الدوحة : كشف المغربي جمال سلامي مدرب منتخب الأردن لكرة القدم أن الملك عبدالله الثاني طلب منحه الجنسية الأردنية، تقديرا لمساهماته وذلك بعد حلوله وصيفا لكأس العرب الخميس في الدوحة.

وقال سلامي في مؤتمر صحافي بعد الخسارة أمام منتخب بلاده المغرب 2 3 بعد التمديد في المباراة النهائية على استاد لوسيل في الدوحة "أخبرني سمو ولي العهد أن جلالة الملك، والده، طلب منه مباشرة ان أحصل على الجنسية الأردنية".

وكان سلامي قاد منتخب الأردن للمرة الأولى في تاريخه للتأهل إلى كأس العالم المقررة الصيف المقبل في أميركا الشمالية.

وبقي الأردن متقدما على المغرب 2 1 حتى الدقيقة 88، عندما قلب خصمه الطاولة وخطف الفوز بعد التمديد.

وأضاف المدرب البالغ 55 عاما "بعد تأهلنا إلى كأس العالم تكلم معي الأمير علي رئيس الاتحاد وطب مني أن أبقى في الأردن مسؤولا عن المنتخب".

تابع "قلت له اني لم ات للأردن كي أحقق إنجازا وأرحل بل لأبني فريقا وعندما أشعر أن مشروعي وقف على رجليه سأطلب أنا منه الرحيل".

وتولى سلامي تدريب الأردن منتصف العام الماضي خلفا لمواطنه المستقيل من منصبه الحسين عموتة.