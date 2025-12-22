الرباط : أنقذ مهاجم ليستر سيتي الإنكليزي باتسون داكا منتخب بلاده زامبيا من الخسارة أمام مالي بإدراكه التعادل في الوقت القاتل 1 1 الإثنين في الدار البيضاء في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ضمن نهائيات كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم بالمغرب.

وكانت مالي في طريقها إلى فوز مستحق عندما تقدمت عبر مهاجم أوكسير الفرنسي لاسين سينايوكو في الدقيقة 61، لكن داكا أدرك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

وكان المغرب تغلّب على جزر القمر في المباراة الافتتاحية ضمن المجموعة ذاتها.

وتلتقي مالي مع المغرب يوم الجمعة على ملعب مولاي عبدالله في الرباط، فيما تلعب زامبيا مع جزر القمر في الدار البيضاء في اليوم ذاته.

وكان المنتخب المالي الطرف الأفضل في بداية المباراة وسدد لاعبوه ثلاث مرات على مرمى زامبيا أخطرها لجناح أوكسير الفرنسي سينايوكو (15)، قبل أن تبادلها زامبيا الهجمات وكان أخطرها تمريرة عرضية لكينغز كوانغا كاد المدافع المالي مامادو فوفانا يتابعها بالخطأ في مرمى منتخب بلاده (35).

وحصلت مالي على ركلة جزاء إثر عرقلة دورجيليس نينيه داخل المنطقة من المدافع ماتيوز باندا، بعدما أكدها حكم الفيديو المساعد "في أيه آر"، انبرى لها المهاجم البلال توريه وتصدى لها الحارس ويلارد موانزا، قبل أن يشتتها المدافع دومينيك تشاندا إلى ركنية (41).

وتابعت مالي أفضليتها في الشوط الثاني ونجحت في خطف هدف الفوز عبر سينايوكو في الدقيقة 61، عندما استغل كرة مرتدة من الدفاع إثر ركلة ركنية، فسددها من مسافة قريبة داخل المرمى.

وحاولت زامبيا العودة في النتيجة، واندفع لاعبوها بقوة إلى الهجوم، وكادوا يدفعون الثمن غاليا باستقبال هدف ثان عندما توغل سينايوكو داخل المنطقة وسدد قوية قوية بيمناه مرت بجوار القائم الأيسر بسنتمترات قليلة (84).

وكاد المدافع بنسون ساكالا يفعلها في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع برأسية من مسافة قريبة مرت فوق العارضة.