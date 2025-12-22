ساو باولو : خضع النجم البرازيلي نيمار لعملية ناجحة في ركبته اليسرى، وفقا لما أعلن نادي سانتوس لكرة القدم الإثنين في بيان له.

ولا يبدو مؤكدا بقاء لاعب باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني السابق في صفوف ناديه الحالي، وكذلك تبدو محلّ شكّ مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأوضح سانتوس أن لاعبه خضع لـ"عملية تنظير مفصل لعلاج تمزق في الغضروف الهلالي الإنسي"، مضيفا "نجحت العملية واللاعب بصحة جيدة".

وأجرى العملية الجراحية طبيب المنتخب البرازيلي الذي سبق له إجراء عملية لنيمار.

وعاش المهاجم البالغ 33 عاما موسما صعبا مع ناديه الأم الذي عاد إلى صفوفه في بداية العام، بسبب إصابات متكررة، لكنه لعب دورا محوريا في مساعدته على تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وسجّل نيمار ثمانية أهداف في 20 مباراة هذا الموسم في الدوري البرازيلي، منها خمسة أهداف في آخر خمس مباريات، علما أن سانتوس لم يضمن بقاءه بين أندية النخبة سوى في المرحلة الأخيرة من الدوري.

وينتهي عقده في نهاية العام الجاري، لكن إدارة سانتوس أشارت إلى أنها تتفاوض مع محيطه من أجل التمديد.

ويُعتبر نيمار أفضل هداف في تاريخ "سيليساو" برصيد 79 هدفا، متفوقا بفارق هدفين على الأسطورة الراحل بيليه، لكنه لم يلعب بقميص المنتخب منذ أكثر من عامين.

وتعود آخر مباراة دولية له إلى السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر 2023 عندما تعرّض لإصابة خطيرة في ركبته أمام الأوروغواي.