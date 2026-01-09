باريس (فرنسا) : حقق السائق القطري ناصر صالح العطية أسرع توقيت خلال المرحلة السادسة من رالي داكار 2026 في المملكة العربية السعودية الجمعة، متقدما على زميله في فريق داسيا الفرنسي سيباستيان لوب، ما سمح "للعنابي" بتصدر الترتيب العام.

وفي هذه المرحلة الطويلة التي امتدت عبر الكثبان الرملية بين حائل والعاصمة السعودية الرياض، اجتاز العطية، المتوج باللقب 5 مرات، مسافة 915 كيلومترا، منها 326 كيلومترا مرحلة خاصة، في 3:38.28 ساعات.

قال العطية لموقع رالي دكار الرسمي عندما سُئل ما إذا كان "ملك الكثبان الرملية" قد عاد "لست الملك ولكني كنت أبذل قصارى جهدي اليوم. الأيام الخمسة الاولى كانت سهلة ولكن اليوم حاولنا أن ندفع والسيارة تعمل بشكل رائع".

وأضاف ابن الـ 55 عاما "أنا سعيد جدا وعلينا معرفة كم من الوقت تمكنا من الفوز به، صراحة لا أعرف وآمل في أن يكون اليوم جيدا".

وتابع "من الرائع أن تتمكن من تصدر الترتيب العام بعد انتصاف المراحل... يتوجب علينا اعتماد هذه الاستراتيجية في الاسبوع المقبل أيضا".

واستطرد بطل الشرق الاوسط للراليات 20 مرة، قائلا "لم تكن الامور سهلة في البداية ولكن دائما ما نحاول القيادة من دون التعرض لمشكلات وعانينا من بعض الانثقابات في الايام الثلاثة الاخيرة، كما أن مرحلة الماراثون لم تكن سهلة وحاولنا افتتاح المسارات في اليوم الثاني لهذه المرحلة، لذا نحن سعداء جدا".

ووصل زميله في الفريق لوب، بطل العالم للراليات تسع مرات والذي لا يزال يسعى للفوز برالي داكار، متأخرا بفارق 2:58 دقيقتين.

قال لوب في مشاركته العاشرة في أصعب راليات الرايد "لقد استمتعنا كثيرا. لقد نسيت مدى السرعة التي يمكن أن تصل إليها هذه السيارات في الكثبان الرملية، إنه أمر لا يصدق".

وحلّ الأميركي سيث كوينتيرو (تويوتا غازو رايسينغ) في المركز الثالث.

وبفضل هذا الفوز المزدوج لفريق داسيا، تصدر العطية الترتيب العام بوقت إجمالي قدره 24:18.29 ساعة متقدما بفارق 6:10 دقائق عن الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا رايسينغ) و9:13 دقائق عن الإسباني ناني روما (فورد رايسينغ).

وتقدم لوب من المركز الثامن إلى السادس متأخرا بفارق 17:36 دقيقة عن العطية المتصدر.

قال روما الذي غاب عن المركز الثالث في الترتيب العام منذ عام 2019 عندما كان رالي دكار يُقام في قارة أميركا الجنوبية "السيارة رائعة، كان أداؤها مثاليا على الكثبان الرملية، لقد كان أسبوعا إيجابيا"، محذرا فريقه في الوقت نفسه من وجود "بالتأكيد جوانب تحتاج إلى التطوير".