إيلاف من الكويت: أصدر الباحث والروائي حمد الحمد إصدارين جديدين يوثقان تاريخ الكويت وتراثها الشعبي، وذلك عن دار جداول في بيروت.

الإصدار الأول بعنوان "سنوات الغوص والسفر في الخليج العربي.. ذاكرة الورق.. حالة الكويت"، وهو توثيق لـ 28 رواية تروي قصص نواخذة وبحارة من الكويت.

تعود تلك الروايات إلى مقابلات نُشرت في المجلات الكويتية قبل خمسين وستين عامًا، دون أن تُجمع في كتب. يتناول الكتاب تجارب هؤلاء البحارة والنواخذة خلال فترة الغوص والسفر حتى نهاية الأربعينيات، ويسلط الضوء على معاناتهم في البحث عن مصادر الرزق وتحمل الصعاب من أجل حياة أفضل لهم ولمجتمعاتهم.



حمد الحمد يوثق فنون الغناء الشعبي الكويتي في "الفريسني ...

كما أصدر الحمد كتابًا آخر بعنوان "أشعار الفريسني والمجيلسي"، والذي يضم 160 قصيدة من الشعر الشعبي الكويتي. الكتاب يعد مرجعًا هامًا لفنوني الفريسني والمجيلسي، وهما من الفنون الشعرية الغنائية التي تعبر عن التراث الشعبي في الكويت.

مشاركة معرض الرياض الدولي للكتاب

سيتمكن المهتمون بتراث الكويت من الحصول على هذين الإصدارين في معرض الرياض الدولي للكتاب الذي سيُعقد في 26 أيلول (سبتمبر) 2024، حيث ستتواجد الكتب في جناح دار جداول برقم 231 E.