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إيلاف من بيروت: نشرت مجلة JAMA Internal Medicine نتائج دراسة طبية حديثة كشفت أهمية بلازما الدم الخاصة بالمتعافين من كوفيد-19 في علاج من تظهر عليهم أعراض خطيرة من المرض. غير العينات المعطاة للمرضى يجب أن تحتوي على مستويات عالية من الأجسام المضادة.

وشدد الباحثون من كلية آينشتاين للطب ومركز مونتيفيوري الطبي في مدينة نيويورك، على ضرورة إعطاء بلازما الدم في وقتٍ مبكر من مسار المرض، أي قبل أن يصلوا لمرحلة احتياج الأوكسجين. وقالوا أن هذا العلاج بأتي بنتائج أفضل لدى المرضى الذين لم يعالجوا بدواء "ريمديسفير" أو "الكورتيكوستيرويدات".

يُذكر أن الدراسة شملت 463 مريضا بكوفيد-19، وتوصل الباحثون من خلالها إلى أن 70 في المئة من الذين عولجوا بالبلازما، قد تحسنوا بشكلٍ جيد مقارنة بمن أعطي الدواء الذي اعتبرته بمثابة العلاج الوهمي، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

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