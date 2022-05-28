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مكسيكو: أكدت السلطات الصحية المكسيكية السبت رصد أول حالة إصابة بجدري القردة في البلاد لدى رجل يبلغ 50 عامًا يقيم في الولايات المتحدة.

وكتب هوغو لوبيز غاتيل وكيل وزارة الصحة على تويتر "اليوم (السبت) نؤكد أول حالة وافدة بجدري القردة في المكسيك. إنه رجل يبلغ 50 عاما يقيم بشكل دائم في مدينة نيويورك ويرجح أنه اصيب بالفيروس في الولايات المتحدة".

وأضاف أن "حالته مستقرة وهو في عزلة وقائية. ونأمل أن يتعافى بدون مضاعفات".

وأكدت السلطات الصحية الأرجنتينية الجمعة أول حالتي إصابة بالمرض في الأرجنتين وفي المنطقة.

وجدري القردة بحسب منظمة الصحة العالمية مرض فيروسي نادر وحيواني المنشأ (يُنقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان)، وتماثل أعراض إصابة الإنسان به تلك التي يعانيها المصابون بالجدري، ولكنها أقل شدّة.

ويُصاب بعض المرضى بتضخّم في الغدد اللمفاوية قبل ظهور طفح جلدي، وهي سمة تميّز جدري القردة عن سائر الأمراض المماثلة.

ولا يوجد أيّ علاج أو لقاح متاح لمكافحة الفيروس رغم أنّ التطعيم ضدّ الجدري أثبت نجاعة عالية في الوقاية منه.

وتم اكتشاف جدري القردة للمرة الأولى في جمهورية الكونغو الديموقراطية عام 1970، وأُبلِغ منذ ذلك الحين عن معظم الحالات في المناطق الريفية من الغابات الماطرة الواقعة بحوض نهر الكونغو وغرب إفريقيا.