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عمان: أعلنت وزارة الصحة الاردنية الخميس تسجيل أول إصابة بجدري القردة في المملكة، لأردني زار عدة دول أوروبية.

وقالت الوزارة في بيان إن "المصاب هو مواطن في الثلاثين من عمره سافر الى عدة دول أوروبية وعاد الى الأردن بتاريخ 20 آب/اغسطس".

وأضافت أن "الأعراض بدأت تظهر على المواطن بتاريخ 25 آب/اغسطس بارتفاع في درجة الحرارة واحتقان في الحلق وألم في العضلات مع تضخم في الغدد اللمفاوية".

واشارت الى أنه تلقى العلاج على أساس أنه مصاب بالتهاب في الحلق، لكن لاحقا ظهرت "بثور جلدية على الوجه واليدين" فراجع الطبيب الأربعاء الذي شك بإصابته بجدري القردة وأخذ عينة وأجرى فحصا مخبريا خاصا.

واضاف البيان أن "نتيجة العينة ظهرت اليوم (الخميس) ايجابية".

واوضح أن "المريض الآن بصحة جيدة، وفي مرحلة التعافي التام، ومعزول في منزله، ويتم الآن استقصاء الحالة وحصر المخالطين اللصيقين لتتم متابعتهم حسب الأصول".

في أوروبا

ومنذ أيار/مايو، تزايدت الإصابات بجدري القردة خارج أفريقيا الغربية والوسطى، المنطقتين اللتين كان الفيروس منتشراً فيهما أساساً، ليتفشى في أوروبا والولايات المتحدة.

وفي 23 تموز/يوليو أعلنت منظمة الصحة العالمية أعلى درجة من التأهب، وهي حالة طوارئ للصحة العامة على مستوى دولي، وذلك لتعزيز مكافحة المرض.

والعوارض الأولى للإصابة بالمرض هي حمّى شديدة وآلام في العضلات وتضخّم في الغدد اللمفاوية وطفح جلدي يشبه طفح جدري الماء.