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أظهرت الأبحاث أن انقطاع الطمث قد يتسبب في تدهور صحة القلب والأوعية الدموية. وهو ما يؤثر على صحة الدماغ لاحقاً نظرا لارتباطه بصحة القلب والأوعية الدموية

وحذّر الاطباء النساء من عارض التعرق الليلي المتكرر ، ما قد يتسبب بحدوث تغييرات في وظائف المخ وبنيته، ما يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض عصبية".

ووجد الباحثون أن النساء اللواتي يعانين من الهبات الساخنة والتعرق الليلي بعد مرحلة انقطاع الطمث - كان لديهن عدد متزايد من الآفات الدقيقة في أدمغتهن، والتي تسمى "فرط كثافة المادة البيضاء".

ولا ترتبط هذه الآفات بالسكتة الدماغية فحسب، بل أيضا بمرض ألزهايمر والتدهور المعرفي، وفقا لتقرير نشره موقع "هليث لاين".

هذا وينبّه الأطباء لعوارض أخرى قد تنذر بسكتة دماغية، وهي الصداع الشديد المفاجئ، والشلل أو الضعف في جانب واحد من الجسم، وفقدان التوازن وفقدان الرؤية والارتباك وصعوبة التواصل.