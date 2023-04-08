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سيدني: أوقفت السلطات الأسترالية الخميس شخصين كانت تلاحقهما إثر رصدهما الخميس في محطة قطارات في شمال مدينة بريزبين وهما يحملان معهما خلد ماء صغيراً.

وقد رُصد شاب يبلغ 26 عاماً مع امرأة الخميس في قطار محلي مع حيوان ثديي بري من نوع خلد الماء كان ملفوفاً في منشفة استحمام.

ويمثل الرجل السبت أمام محكمة على خلفية ارتكاب انتهاكات مفترضة لقوانين حماية الحيوانات، وهو متهم بسحب الحيوان من موئله الطبيعي في مجرى مائي في شمال ولاية كوينزلاند، واصطحابه داخل قطار ثم في مركز تجاري.

وأوضحت شرطة كوينزلاند في بيان أن "الثنائي رُصدا وهما يُريان الحيوان لأشخاص في المركز التجاري"، لافتة إلى أن الحيوان "أعيد إطلاقه في نهر كابولتور" لكن "السلطات لم تحدد مكانه بعد".

وتحظر قوانين ولاية كوينزلاند سحب حيوانات خلد الماء من الطبيعة تحت طائلة فرض غرامة تصل إلى 430 ألف دولار أسترالي (حوالى 300 ألف دولار أميركي).

وخلد الماء حيوان ليلي، وهو من الثدييات النادرة التي تبيض، ولا يمكن رصده حالياً سوى في شرق أستراليا. ويقتات على الديدان والحشرات والرخويات الصغيرة.