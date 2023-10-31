حذّرت منظمة الصحة العالمية اليوم (الثلاثاء) من «كارثة وشيكة في الصحة العامة» في قطاع غزة وسط الاكتظاظ والنزوح الجماعي، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

وقال متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ان هناك بلاغات بفقدان 940 طفلا في غزة، منبّها من خطر ارتفاع وفيات الرضع بسبب الجفاف وشح إمدادات المياه.

واعتبر المنسق الأممي للإغاثة مارتن غريفيث أن ما يعانيه اهالي القطاع منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) هو أمر مدمر للغاية.

وتابع: «عندما تخبرك طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات بأنها لا تريد أن تموت، فمن الصعب ألا تشعر بالعجز».

حصيلة القتلى

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» اليوم مقتل 8 آلاف و525 شخصا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان «ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 8 آلاف و525 بينهم 3542 طفلا، و2187 امرأة».

وأعلن في مؤتمر صحافي عن تدمير أجزاء من مستشفى الصداقة التركي نتيجة استهداف إسرائيلي مباشر صباح اليوم.

وتابع «نعلن بدء العد التنازلي لتوقف المولدات الكهربائية الرئيسية في مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي مع نهاية يوم الأربعاء».

وأشار الى أنه تم استهداف 57 مؤسسة صحية وإخراج 15 مستشفى و32 مركزا صحيا عن الخدمة نتيجة الاستهداف وعدم إدخال الوقود.