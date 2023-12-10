جنيف: اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الأحد بالإجماع قراراً يدعو لإرسال مساعدات فورية إلى غزة لمواجهة الوضع الصحي المتدهور في القطاع الفلسطيني.

وبعدما فشل مجلس الأمن الدولي في الدعوة لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بعد استخدام الولايات المتّحدة حقّ النقض، تبنّت الدول ال34 الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة بالإجماع قراراً يدعو إلى "مرور فوري ودون عوائق للمساعدة الإنسانية" إلى قطاع غزة.

كما يدعو القرار الذي قدّمته أفغانستان والمغرب وقطر واليمن إلى منح تصاريح خروج للمرضى.

ويسعى القرار إلى توفير الأدوية والمعدات الطبية للسكان المدنيين وتمكين جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم من الحصول على العلاج الطبي.

وأعربت دول المنظمة الأممية في قرارها عن "قلقها البالغ" إزاء الوضع الإنساني واستنكرت "الدمار الواسع النطاق" مطالبة بتوفير الحماية لجميع المدنيين.

"تحفظات كبيرة"

ورغم موافقتها على القرار، أبدت بعض الدول تحفظات بشأنه.

وقال ممثل الولايات المتحدة إن واشنطن وافقت على عدم معارضة الإجماع على النصّ لكن لديها "تحفظات كبيرة"، مشيراً إلى أنّ بلاده "تأسف لعدم وجود توازن في القرار".

من جهتها، قالت كندا إنها تعتبر النص "حلا وسطا" كان يمكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك والاعتراف بدور حماس في الحرب مثل احتجازها رهائن و"استخدامها دروعاً بشرية".

وصرّحت أستراليا أنّها تعترض على مسألة عدم إشارة القرار بشكل محدد إلى هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي كان "سبب الوضع المدمر الحالي".