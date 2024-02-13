إيلاف من بيروت: يُعتبر السرطان السبب الأول للوفاة المبكرة، ويسبق حتى أمراض القلب والشرايين. وعندما يُكتشف السرطان في مرحلة مبكرة، تزيد فرص التعافي. ويشير الخبراء إلى أنّ ثمة أعراضاً معينة تظهر بشكل خاص في الصباح، وتدل على إمكان الإصابة بالمرض، ما يسمح بالتنبّه في مرحلة مبكرة.

أنواع السرطان الأكثر شيوعاً

يعتبر سرطان البروستاتا الأكثر شيوعاً بين الرجال ويليه سرطان الرئة ثم سرطان القولون. أما بالنسبة للمرأة فيحتل سرطان الثدي المرتبة الأولى بين الأكثر شيوعاً، يليه سرطان القولون ومن بعده سرطان الرئة. ويُعتبر السرطان عموماً مصدر قلق للسلطات الصحية حول العالم، نظراً للانتشار الواسع الذي يحققه، وفق ما نُشر في medisite.



وبحسب دراسة نشرتها منظمة الصحة العالمية، من المتوقع أن تزيد معدلات الإصابة بالسرطان بنسبة 77 بالمئة بحلول عام 2050. وقد يكون التسمّم السبب الأول وراء ذلك، إنما أيضاً قد تكون الشيخوخة في المجتمات وارتفاع معدل سنوات العيش سبباً أيضاً.

هذا، إضافة إلى التدخين واتباع نمط الحياة الذي يغلب عليه الركود، فيُعتبران من العوامل الرئيسية وراء ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان.

أعراض صباحية

على الرغم من التطور الكبير الحاصل في مجال تشخيص السرطان، ثمة أنواع كثيرة منه لا تُكشف بسبب عدم ظهور أعراض واضحة لها في أولى مراحل المرض. في المقابل، هناك أعراض قد تبدو بسيطة، لكنها تدل في الواقع على احتمال الإصابة بالسرطان:



سعال صباحي مستمر: قد يكون الشخص الذي يعاني سعالاً صباحياً مستمراً مصاباً بالسرطان. وصحيح أنّ السعال من الأعراض الشائعة بين المدخنين، إلاّ أنّها تستدعي استشارة الطبيب في حال استمرت لأكثر من أسبوعين. كذلك في حال استمرار ألم الحنجرة لأكثر من أسبوعين، فيجب استشارة الطبيب عندها بأسرع وقت ممكن.



التعب الصباحي: قد يكون من الطبيعي الشعور بالتعب في الصباح، لكن إذا لم يكن ذلك معتاداً، وإذا استمر التعب خلال النهار، من الضروري استشارة طبيب.



التعرّق الليلي: التعرّق الليلي المنتظم يُعتبر مقلقاً ويجب عدم الاستهانة به. فإذا كان السرير مبللاً عند النهوض في الصباح بسبب التعرّق، يجب استشارة الطبيب، خصوصاً إذا ترافق التعرق الليلي مع إحساس بالتعب وانخفاض الوزن وغيرها من الأعراض.