إيلاف من دبي: أنقذ فريق طبي في دبي حياة مريض إماراتي أصيب بانسداد في الشريان التاجي الأيمن بالقلب، بإستخدام تقنية المثقاب الدوّار لعلاج تكلس شديد وانسداد بالشريان.

وكان المريض سيف راشد، البالغ من العمر 70 عاماً، قد أصيب بإغماء مفاجىء أثناء وجوده وسط أسرته، وتدخل أبناؤه لإنعاش قلبه حتى استرد وعيه، وبعد نقله إلى مستشفى التداوي في دبي تبين إصابته باسنداد في الشريان التاجي الأيمن بالقلب، يهدد حياته.

وقال الدكتور حسين حشمت أستاذ أمراض القلب واستشاري القسطرة التداخلية بمستشفى التداوي إن المريض خضع لتصوير الشرايين بالإشعة المقطعية، والتي أظهرت وجود تضيق شديد في الشريان التاجي مع تكلس شديد، وحالته خطرة.

وذكر أن الفريق الطبي قرر إخضاع المريض لعملية قسطرة بتقنية الأشعة فوق الصوتية لتصوير الشريان من الداخل وهي تقنية متطورة جدا تعطي صورة أكثر دقة من القسطرة التقليدية.

وكشف التصوير وجود تكلس شديد في الشريان وبداية وجود جلطة وقرحة في الشريان، وهي معلومات لا تظهرها القسطرة التقليدية.

وأضاف الطبيب المعالج: "خضع المريض لتقنية قسطرة بالمثقاب الدوار، وهو مثقاب دقيق يدخل الشريان لتفتيت الانسداد، وهي تقنية دقيقة جداً وتحتاج الى خبرة كبيرة لإجراءها، موضحا أن استخدام هذه التقنية محدود بالمنشآت الطبية، وتم مع المريض المواطن لتفتيت التكلسات والذي من شأنه تعزيز نجاح التوسيع بالقسطرة وضمان بقاء الشريان مفتوحاً لأطول وقت والمحافظة على سلامة القلب".

وذكر الطبيب أن حالة المريض تحسنت خلال 24 ساعة، وغادر المستشفى في اليوم التالي، ويمتع بصحة جيدة جداً، ولا يحتاج سوى مراجعات طبية لمتابعة حالته.