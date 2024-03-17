لندن: يقدر الباحثون أن حوالى 22 بالمئة من جميع البالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما، أو أكثر حول العالم يعانون من مرحلة ما من مرض الزهايمر، ومع توقع زيادة هذا العدد، يركز الباحثون على إيجاد طرق جديدة للتعرف على علامات الإنذار المبكر لهذا النوع من الخرف، وفقاً لما نشره موقع Medical News Today البريطاني.

وبالرغم من عدم وجود علاج لمرض الزهايمر حتى الآن، إلا أن الأدوية متاحة للمراحل الأولى من المرض للمساعدة في إبطاء تقدمه.

واحدة من أحدث الدراسات حول أبحاث الكشف المبكر عن مرض الزهايمر تأتي من كلية جونز هوبكنز بلومبيرغ للصحة العامة، وفي دراسة جديدة نشرت في مجلة SLEEP، وجد العلماء أن مراقبة أنماط النشاط اليومي للشخص من خلال جهاز يتم ارتداؤه على المعصم قد يكشف ويعطي علامات إنذار مبكر لمرض الزهايمر.

أنماط النشاط اليومي

في كل يوم، يكون لدى معظم الأشخاص نمط محدد أو روتين لسلوكيات معينة، مثل أن يكون بعض الأشخاص أكثر نشاطًا في الصباح بينما يتحرك الآخرون أكثر في المساء، وهذا هو ما يعرف بنمط النشاط اليومي للشخص.

وقد ربطت دراسات سابقة بين نمط النشاط اليومي "النشط للغاية والمستمر" مع ملف أمراض القلب والتمثيل الغذائي، مما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الشخص.

كما ربط الباحثون نمط النشاط اليومي المنتظم بتحسين الإدراك، والصحة العقلية، وتحسين الصحة لدى كبار السن.

ما هو الرسم البياني؟

درس الباحثون البيانات التي تم إنتاجها بواسطة جهاز يشبه ساعة اليد يسمى مصدر موثوق به Actigraph، والذي كان يرتديه 82 من كبار السن الأصحاء معرفياً وادراكياً، والذين كانوا جزءاً من دراسة عن الشيخوخة.

وقال الدكتور آدم سبيرا، الأستاذ في قسم الصحة العقلية بكلية جونز هوبكنز بلومبيرغ للصحة العامة والمؤلف الرئيسي لهذه الدراسة: "على مدى عقود من الزمن، استخدم الباحثون في مجال النوم الرسوم البيانية التي يتم ارتداؤها على المعصم لدراسة النوم لدى كبار السن".

وأشار إلى أن "التكنولوجيا عادة ما تكون دقيقة كمقياس، وهي تشبه تلك المستخدمة في أجهزة تتبع اللياقة البدنية المتاحة تجارياً والتي يستخدمها كثير من الناس".

ويتابع :"بسبب الأدلة المتزايدة على أن اضطرابات النوم قد تساهم في خطر الإصابة بمرض الزهايمر، تقدمت أنا وزملائي بطلب للحصول على منحة من المعهد الوطني للشيخوخة (NIA) لدراسة الروابط بين قلة النوم ومرض الزهايمر، وحصلنا على نتائج جيدة من الجهاز الذي يرتديه كبار السن حول معصمهم".