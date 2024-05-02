إيلاف من فلوريدا: بعد أن تم تشخصيها بالسرطان، وقال لها الأطباء أن أمامها 5 سنوات لتعيشها، بادرت مادي بالوي بوضع قائمة أمنيات تسعى لتحقيقها قبل أن ترحل عن الحياة، وقررت أن تحيا كل دقيقة بكل سعادة، وقررت دخول عالم تيك توك لتشارك العالم لحظاتها، وأطلقت شعاراً يقول "كونوا معي حتى النهاية".

مادي بالوي رحلت الخميس عن عمر ناهز 26 عاماً، بعد أن انتشرت قصتها سريعاً عبر منصات السوشيال ميديا، وتحديداً عقب دخولها عالم تيك توك، لتوثيق حياتها مع مرض السرطان في مراحله الأخيرة.

وقال خطيبها لويس ريشر لمجلة بيبول في بيان الخميس : "لقد توفيت ماديسون بسلام الليلة الماضية"، مضيفًا أنها كانت "محاطة بالحب".

ويضيف ريشر: "إنها تمثل حالة خاصة جداً، لقد بلغت 27 عاما قبل رحيلها بيوم واحد، في الواقع، كنت أمسك بيدها طوال اليوم وهذا كل ما أحتاجه، وكل ما كانت هي في حاجة له".

بداية الرحلة

وقالت بالوي، التي لامست اعترافاتها الصريحة وترا حساسا لدى ملايين الأشخاص الذين شاهدوا مقاطع الفيديو الخاصة بها على تيك توك، إنها بدأت تعاني من مشاكل في المعدة في صيف عام 2022، حسبما قالت لمجلة بيبول، في وقت سابق من هذا العام.

وأمضت أكثر من عام في تغيير نظامها الغذائي على أمل حل المشكلة، ولكن في 22 شباط (فبراير) 2023، تقيأت دما بشكل متكرر وبدأت تعاني من مشاكل حقيقية.

في البداية، اعتقدت بالوي أنها أصيبت بفيروس في المعدة، حيث كانت تعمل معلمة أطفال في فلوريدا.

لكن خطيبها حثها على طلب الرعاية الطبية،ومراجعة الأطباء، وعندما فعلت ذلك، اكتشف الأطباء وجود تشوهات في أمعائها الغليظة تتطلب جراحة طارئة، ووجدوا لاحقا العديد من الأورام السرطانية، ونقل أفراد الأسرة الخبر إلى بالوي بعد أن استيقظت في صباح اليوم التالي، لتجد نفسها أمام حقيقة تقول :"أمامك 5 سنوات على الأكثر في هذه الحياة".

قرار الانضمام إلى عالم تيكتوك

انضمت بالوي إلى عالم تيك توك، بعد أن شعرت "بالوحدة والعزلة" بعد تشخيص حالتها، استخدمت تطبيق الفيديو القصير الشهير لتوثيق رحلتها كامرأة شابة مصابة بالسرطان في مراحله الأخيرة.

وقالت: "كنت أعلم أن لدي الكثير لأقوله"، مؤكدة على أهمية تجربة "كل المشاعر أثناء وجودنا هنا لأننا لن نبقى هنا لفترة طويلة".

في أحد مقاطع الفيديو الأكثر شعبية لها، قامت بالوي بتسمية 19 أمنية، من بداية من إقامة "حفل زفاف جميل"، وحتى مقابلة الشيف الشهير غوردون رامزي.

وحظيت الفتاة الجميلة بلقاء مع رامزي الذي نقلها إلى ميامي لتناول العشاء في أحد مواقع Hell’s Kitchen التابعة له، وانضمت إليه في افتتاح مطعمه الجديد ، وكتب رامزي : "آمل أن تكون قد قضيت أفضل الأوقات".