إيلاف من نيويورك: يقول الخبراء إن مشكلة تتعلق بالصحة تسمى "عمى الوقت" قد تكون مسؤولة عن التأخير الدائم، أو ما يسمى بظاهرة إدمان التأخر عن الارتباطات والمواعيد.

غالبًا ما يُساء فهم هذه الحالة على أنها عدم القدرة على إدراك الوقت، حيث تؤدي هذه الحالة إلى تعطيل قدرة الشخص على تقدير المدة التي سيستغرقها لإكمال المهام، مما يؤثر على كل شيء بدءًا من الروتين اليومي وحتى الإنتاجية على المدى الطويل.

في الحياة اليومية، يمكن أن يتجلى العمى الزمني في صورة عدم الالتزام بالمواعيد، أو صعوبة الانتقال بين المهام، أو التقليل من تقدير المدة التي تستغرقها المهمة، مما يؤدي إلى التوتر والإحباط، وفقًا للخبراء.

من الناحية الاجتماعية، قد يتم تفسير ذلك على أنه سلوك غير محترم أو غير مبال تجاه الآخرين، مما قد يؤدي إلى تدمير العلاقات.

ما هو عمى الوقت؟

وفقاً لصحيفة "نيويورك بوست" قال الدكتور موران سيفانانثان، وهو طبيب نفسي في مركز هنري فورد الصحي في ديترويت بولاية ميشيغان، لقناة فوكس نيوز ديجيتال: "إن السمة الأساسية لعمى الوقت هي عدم القدرة على تقدير الفاصل الزمني".

يمكن أن يؤثر هذا سلبًا على قدرة الشخص على استخدام الوقت كدليل للتخطيط لليوم. وأكدت لوري سينجر، وهي محللة سلوك في كاليفورنيا، أن الأشخاص الذين يعانون من فقدان القدرة على إدراك الوقت - وهو اسم آخر لهذه الحالة - غير قادرين على معالجة مرور الوقت بشكل صحيح.

وأضافت لشبكة فوكس نيوز الرقمية: "إنهم عادة ما يواجهون صعوبة في معرفة مقدار الوقت الذي مر أو مقدار الوقت المتبقي أثناء أداء مهمة ما".

على سبيل المثال، قد يخطئ شخص ما في حساب الوقت الذي يستغرقه للاستعداد في الصباح ، فيخرج مسرعًا من الباب ويصل متأخرًا.

وقد ينشغل آخرون بنشاط ما (وهي إحدى الأعراض المعروفة باسم التركيز المفرط)، فيفقدون إحساسهم بالوقت بشكل كامل، كما أشار الخبير.

أسباب عمى الوقت

يرتبط العمى الزمني في أغلب الأحيان باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط.

قال سيفانانثان: "تتأثر أجزاء مختلفة من الدماغ باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، بما في ذلك القشرة الجبهية الأمامية والمخيخ. وقد أُجريت العديد من الدراسات التي تناولت دور المخيخ في معالجة الوقت".

ويقول الخبراء إن هذه الحالة يمكن أن تظهر أيضًا لدى الأفراد المصابين بالتوحد، واضطراب الوسواس القهري، وإصابات الدماغ الرضحية، والاكتئاب، والقلق، وحتى حالات مثل مرض باركنسون والتصلب المتعدد.

وأشار سينجر إلى أن العمى الزمني غير مدرج في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (DSM-5)، وهو الكتاب المرجعي المقبول للصحة العقلية والحالات المرتبطة بالدماغ.

على الرغم من عدم وجود تشخيص رسمي لهذه الحالة، فإن عدم القدرة على إدراك الوقت وإدارته مدرج في معيار DSM-5 لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

كيفية التعامل مع العمى الزمني

ويقول سيفاناثان إن علاج العمى الزمني يتضمن في كثير من الأحيان نهجًا متعدد الطبقات، بدءًا من تقليل التأخيرات.

وقال لقناة فوكس نيوز الرقمية: "عندما يكون هناك حاجة لفعل شيء ما، فمن الأفضل القيام به على الفور".

قد يكون من المفيد أيضًا استخدام أجهزة خارجية لتتبع مقدار الوقت المستغرق في نشاط ما.

غالبًا ما ينصح سيفاناثان مرضاه بضبط المؤقتات قبل الدخول إلى الحمام أو البدء في مشروع ما، على سبيل المثال.

وأضاف سينجر: "عندما تم تزويدنا ببعض الأدوات لتخفيف الأعراض، مثل البدء في كل يوم بنفس الطريقة تمامًا لإنشاء إيقاع، رأيت المرضى يتعاملون مع الأمر باجتهاد استثنائي".

يتفق الخبراء على أن السلوك المعتاد يمكن أن يجلب فوائد "الهيكل، والقدرة على التنبؤ، وتقليل التعب في اتخاذ القرار، وزيادة الإنتاجية، وتحسين إدارة الوقت".

ويوصي سيفانانثان بتقسيم المهام الكبيرة إلى أجزاء أصغر وأكثر قابلية للإدارة وإنشاء روتينات متسقة "تدرب الدماغ" وتقلل من الحمل المعرفي.

ورغم أن العمى الزمني قد لا يختفي تماما، فإنه يمكن الحد منه بشكل كبير من خلال استخدام روتين ثابت، ووسائل مساعدة بصرية، وعلاج منتظم، وفقا للخبراء.