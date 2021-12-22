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إيلاف من القدس: أشار مصدر أمني كبير لـ"إيلاف" إلى أن مستشار الامن القومي الأميركي جيك سوليفان لم يجلب لإسرائيل اي بشرى بما يتعلق ببرنامج إيران النووي ولا حتى مسكن بنادول، بل طلب من قادة إسرائيل عدم عرقلة المفاوضات مع إيران والتوقف عن أي مفاجآت إسرائيلية في إيران، ومنح الولايات المتحدة مزيداً من الوقت للتوصل الى اتفاق مع ايران.

يذكر ان مستشار الامن القومي الأميركي وصل الى إسرائيل للقاء قياداتها حيث اجتمع برئيس الوزراء نفتالي بنيت وبوزير الدفاع بيني غانتس وبوزير الخارجية يائير لابيد.

وتقول مصادر مطلعة ان جيك سوليفان لم يحمل معه اي جديد سوى ما هو معروف عن تعثر المفاوضات في فيينا. إلا أنه قال أن الإدارة الأميركية مصرة على التوصل لاتفاق وعدم الوصول الى الخيار العسكري.

سوليفان سيقوم بجولة على دول المنطقة ليبحث هذا الملف مع عدد من الدول الحليفة والتي ترى لايران ومشروعها النووي العسكري وتمددها المليشياوي في المنطقة خطراً على الاستقرار في الشرق الاوسط.

هذا وكان جيك سوليفان أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي ان لبلاده ولإسرائيل الكثير من الأمور المشتركة، وقال: "وصلت إلى هنا هذا الأسبوع، قبل حلول عيد الميلاد المجيد، كوننا نشهد نقطة زمنية مفصلية بالنسبة لكلا دولتينا فيما يخص سلسلة من القضايا الأمنية الهامة".



اما رئيس وزراء إسرائيل فاكد ان المرحلة حرجة جداً ويحب التعامل معها بحذر وقال:"تتميز الفترة الحالية بأهميتها البالغة. علمًا بأن الأمور التي تحدث في فيينا تترتب عنها تداعيات كبيرة بالنسبة لاستقرار الشرق الأوسط ولأمن إسرائيل على مدار السنوات المقبلة وبالتالي، فهذا اللقاء يجري في التوقيت المناسب.

لكن المصادر المطلعة تقول ان زيارة جيك سوليفان جاءت للضغط على إسرائيل للتوقف عن التصريحات بشأن ضربة عسكرية على إيران وإفساح المجال للتحركات الدبلوماسية السرية والعلنية التي تقوم بها إدارة بايدن من اجل التوصل لاتفاق نووي جديد قد يكون معدلا بعض الشيء عن الاتفاق السابق وذلك لمنع ايران من تخصيب اليورانيوم الى درجة ٩٠٪؜ الامر الذي وافقت عليه ايران في المباحثات السرية شريطة الغاء عقوبات تجميد الاموال وتحرير المليارات فوراً لضخها لاقتصاد إيران شبه المنهار بحسب المصادر.

ولم يخف بعض المسؤولين الإسرائيليين خيبة أملهم من تعامل إدارة بايدن مع هذا الملف المُلِّح والخطر خاصة وان شهرا واحدا يمكن ان يفصل ايران من وقت اتخاذ القرار لتخصيب اليورانيوم الى درجة 90%؜ اللازمة لانتاج قنبلة نووية خلال سنتين فقط من هذه المرحلة.

يشار إلى أن إسرائيل كانت هددت ولا زالت، لانها ستضطر لضرب منشآت إيران النووية وحدها، في حال لم يردع العالم إيران عن سعيها لامتلاك القدرة على انتاج سلاح نووي.