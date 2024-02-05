في عمل طموح وعلمي وسهل المنال، يقارن فنسنت سيتو فلسفات ثماني حضارات مختلفة لتحديد الثوابت الدورية، بين المرحلة الدينية والعصر العلمي. إن مسألة أصول الفكر الفلسفي هي إحدى المشكلات التي ميزت تاريخ الفلسفة. إن الإجابة الأكثر شهرة وشائعة لهذه المشكلة هي أيضًا السبب الرئيسي لواحدة من أصعب التحيزات التي يصعب القضاء عليها: لقد ولدت الفلسفة في اليونان وأصولها هيلينية بحتة. ومع ذلك، من هيغل إلى هوسرل، ليس هناك نقص في الفلاسفة اللامعين الذين تبنوا هذا النموذج. منذ النصف الثاني من القرن العشرين، تمت إعادة ضبط النقاش نحو رؤية أقل مركزية على أوروبا، ويتجه أحيانًا نحو الطرف المعاكس، حيث يتم البحث عن التقارب والتشابه الخيالي أحيانًا بين الفلسفات التي تنتمي إلى عصور وعوالم مختلفة.

أحد أسباب النموذج المتمركز على الهيلينية حول أصول الفلسفة يتعلق بالمعايير التي تحدد الفكر على أنه فلسفي. لقد ورثناها منذ فترة طويلة من اليونانيين القدماء: منذ البداية، اهتم المفكرون اليونانيون بالعالم الحقيقي وسعوا إلى فهمه وشرحه من خلال الأدوات التي يوفرها العقل. وهكذا، كان يُنظر إلى التفكير الفلسفي دائمًا على أنه نوع من التفكير المفاهيمي، يعتمد على الاستدلال والمنطق؛ النصوص والأدب من نفس النوع. ومع ذلك، هناك أشكال أخرى من التفكير والكتابة، مما يعني إعادة تعريف ما يمكن اعتباره فكرًا فلسفيًا، من منظور أوسع، مثل ذلك الذي يقدمه عمل فنسنت سيتو، فإن إعادة التعريف هذه ممكنة.

إذا كان العنوان قد يوحي بتسلسل زمني ممتد إلى حد ما لتاريخ الفلسفة على نطاق كوكبي، فإن العنوان الفرعي يحدد أيضًا الهدف الذي يحدده المؤلف لنفسه: يتم تقديم تاريخ الفلسفة هناك كتاريخ مقارن لدورات الفكر الفكري. الحياة في ثماني حضارات. يمثل هذا الكتاب خاتمة مسار بحثي طموح يطبق فيه سيتو منهجًا تم تنظيره بالفعل في مقالات سابقة، يهدف من خلاله إلى فهم العنصر العالمي لتاريخ الفلسفة من خلال إظهار ما جلبت الحضارة إلى الطاولة. والنتيجة هي رواية حضارية وفكرية ودورية ومقارنة في آن واحد.

من اليونان إلى اليابان مروراً بالصين

لاختيار الحضارات الثماني المعروضة في العمل، فإن المعايير التي احتفظ بها سيتو هي الاستمرارية والكمية. "لقد أنتجت ثقافات كثيرة الفلسفة، لكن القليل منها هو الذي فعل ذلك بطريقة هائلة لفترة طويلة وبالكتابة، حتى يمكن كتابة تاريخها" (ص 15). كما أن وصول النصوص إلى عصرنا هو شرط ضروري، مما يقلل بشكل كبير من عدد الحضارات التي يمكن توثيق تطور فكرها الفلسفي. وبالتالي لم يبق إلا ثماني مناطق ثقافية هي: اليونان، روما، الإسلام، أوروبا، روسيا، الهند، الصين واليابان، مقدمة بهذا الترتيب غير التسلسلي (الحضارة والفلسفة الصينية والهندية أقدم من الحضارة والفلسفة اليونانية).

وتبدو هذه المعايير مقيدة إلى حد ما وتستبعد حضارات قارات نصف الكرة الجنوبي، وخاصة الحضارات الأفريقية وحضارات أميركا اللاتينية. وهذا ليس خطأ بالضرورة، خصوصاً أنَّ سيتو يبرر اختياراته في المقدمة، لكنه يبقى موضوعاً للنقاش، لسببين على الأقل: أولاً، بحكم أنه في هذه الأجزاء من العالم هناك تقاليد فلسفية منخرطة على المشاكل التاريخية والاجتماعية والجغرافية الإقليمية ذات الأهمية لدرجة أن اليونسكو مهتمة بالتراث الفكري في هذه المناطق الجنوبية من العالم؛ ثانياً، توجد أعمال وأعمال حول تاريخ الفلسفة الإقليمية في الفكر الفلسفي لأميركا اللاتينية وأفريقيا. وإذا كانت المعايير المستخدمة تبرر اختيارات سيتو من الناحية التاريخية، فإن غياب جزء من الحضارات في تاريخ الفلسفة هذا قد يمثل موضوعا للنقاش.

التاريخ الحضاري والفكر الفلسفي

لتجاوز نموذج الفكر المنطقي العقلاني للمصفوفة الهيلينية، يقدم سيتو هذا التعريف: الفكر الفلسفي، "هو فكر يسعى إلى تبرير نفسه بوسائل مختلفة يتم تنفيذها بمثابرة" (ص 14). وبما أن عمل الفلاسفة، باعتبارهم تفردات، هو جزء من حركة أوسع مرتبطة بالثقافة وتعبيراتها الفكرية، فإن الفلسفة ليست معزولة عن الثقافة والحياة الفكرية للحضارة. لأن الفلسفة ليست الطريقة الوحيدة التي يفكر بها الإنسان: فبالنسبة للفلسفة، يعد الدين والعلم أيضًا طريقتين أخريين للتفكير مكونتين للإنسانية. يتجلى الطابع العالمي للفكر الإنساني في ثلاث طرق لطرح سؤال الحقيقة: يسعى الدين إلى الحقيقة من خلال خطابات السلطة المشروعة اجتماعيا؛ تصل الفلسفة إلى الحقيقة من خلال التفكير والنشاط النقدي؛ يقوم العلم بإضفاء الطابع الرسمي على التجارب والتفكير إلى حد صنع النماذج. من الدين إلى العلم، يتوافق كل نهج مع جهد إضافي للابتعاد عن الوجود: من الدين إلى العلم، عبر الفلسفة، يتم فهم الواقع من خلال تجاوز وجهات نظر الأفراد (ص 17). كما تمر كل حضارة بهذه الأساليب الثلاثة، التي تتوافق مع ثلاث لحظات متتالية في تاريخ الفكر: فترة ما قبل الكلاسيكية، التي تتميز بالتفكير الديني؛ الفترة الكلاسيكية، التي تميز تحرر الفلسفة من الدين؛ فترة ما بعد الكلاسيكية، حيث قام العلم بتهميش أشكال الفكر الأخرى. إن ميزة تجميع التعبيرات المختلفة للفكر الإنساني في ثلاث فئات هي السماح بفهم أفضل لتطوره. وهو ما يبرر الاختيار التأريخي لتمثيل تواريخ الحضارات الثماني من خلال دوراتها الفكرية. وعلى طريقة فيكو في العلم الجديد (لكن قبله كان ابن خلدون قد طور فكرة الدورة التاريخية)، يبني سيتو سرداً دورياً للتاريخ الفكري للحضارات المختلفة من خلال إظهار تطور العلاقات بين الدين والفلسفة والعلم.

هل لحظات التفكير الثلاث مماثلة لحالات كونت الثلاث؟

يشير نموذج الدورة المكونة من ثلاث خطوات إلى قانون أوغست كونت للولايات الثلاث. وفي رواية سيتو، "يصف تاريخ الفلسفة دورة ما قبل الكلاسيكية – الكلاسيكية – ما بعد الكلاسيكية، والتي تتكون من إعادة تركيب متتالية لطرق التفكير الثلاث الرئيسية حول الوصول إلى الحقيقة" (ص 21). وكما هو الحال في قوانين الحالات الثلاث، كذلك في هذا التاريخ المقارن للفلسفة، يتميز التعاقب بين المراحل الثلاث بوجود أشكال فكرية دينية وفلسفية وعلمية. ومن ناحية أخرى، إذا كان أساس هاتين الفكرتين واحداً، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي والثقافي الخاص بتطور الفكر الإنساني، فإن هناك فرقا جوهريا بين الوضعية الكوميتية والنموذج الذي اقترحه سيتو. وفي قانون كونت للدول الثلاث، فإن الحالة الميتافيزيقية التي تتوافق مع العصر الفلسفي لحضارة أو فرد، هي حالة انتقالية بين خيال الحالة اللاهوتية ويقين الحالة العلمية. هذه الحالة الأخيرة فقط هي التي تنتج اليقين، في حين أن الحالتين الأوليين غير منتجتين ويقتصر دورهما على تمهيد الطريق للمراحل المتعاقبة. إن الرؤية الوضعية الكوميتية هي في أساس فكرة التقدم وتنتهي إلى إسناد طابع رجعي للدين والفلسفة فيما يتعلق بالعلم.على العكس من ذلك، يُظهر نموذج سيتو أن الفلسفة لا تتوقف عن الوجود حتى لو لم تكن دائمًا ذات سيادة في البحث عن الحقيقة. من الواضح أننا "لا نتفلسف بنفس الطريقة عندما يهيمن المتدينون على الحياة الفكرية، أو يتولاها الفلاسفة، أو يستقطبها العلماء" (ص 21). ومن ناحية أخرى، فإن العلم لا يمثل اللحظة الأخيرة للحضارة، بل على العكس من ذلك، يمكن أن يعاني هو نفسه من نفس مصير الدين والفلسفة ويحتل المرتبة الثانية. وفي هذا الصدد، تظهر أمثلة الفكر الصيني والفكر اليوناني أن تطور الفكر يتم على قدم وساق وليس بطريقة خطية: فالفكر الصيني له تاريخ يمتد لآلاف السنين ولا يختفي في أي وقت، ولكنه يتميز بالتاريخ. تعاقب ثلاث دورات من مدة الألفية (ص 350)؛ وعلى العكس من ذلك، يختفي الفكر اليوناني وينشأ الفكر الروماني ثم الأوروبي. أخيرًا، إذا لم يقاوم سيتو، مثل كونت، إغراء بناء تفكيره على أساس ثالوث من النوع الهيجلي، فيجب علينا أن ننسب الفضل إلى عمله لأنه أعطى الكرامة لأي شكل من أشكال الفكر دون أن يكون مقيدا في إطار من أشكال التفكير. المفهوم الوضعي الذي يقدم رؤية للحظات دينية وفلسفية منحازة للعدسات المشوهة لفكرة التقدم.

تاريخ معلوم ولكن مبسط

يستهدف كتاب تاريخ الفلسفة العالمي لسيتو جميع أنواع القراء، بدءًا من المتخصصين الذين يمكنهم وضع معارفهم وأبحاثهم في سياقات أوسع، وحتى الهواة، الذين يمكنهم أيضًا الاستفادة من المراجع الموجودة في نهاية كل فصل لتعميق معرفتك. هذا عمل يمكن أن يقدم مساهمته أيضًا في مسألة أصول الفلسفة، حتى لو لم يكن السرد ترتيبًا زمنيًا، ولكنه يسمح بإلقاء نظرة خاطفة على بعض بقايا المركزية الأوروبية. وعلى وجه الخصوص، في ترتيب العرض الذي يصل من اليونان إلى اليابان عبر الحضارات الرومانية والإسلامية والروسية والأوروبية والهندية والصينية. وبهذا الترتيب، لا تأتي الحضارة الصينية إلا بعد الحضارات الغربية، ربما لأن سيتو أراد أن يبدأ تاريخه العالمي مما هو أقرب إلى القارئ الفرنسي والأوروبي.

هذا عمل كتب وقدم بأمانة، حيث أن مؤلفه يدرك جيداً الحدود التي يمكن أن تميز مثل هذا العمل من حيث الاكتمال والعمق. والنتيجة هي تاريخ مقارن يهدف إلى أن يكون إعلامياً وتثقيفياً، وأن يكون كذلك لا يتخلى عن خطر التمركز العرقي، خصوصاً عندما يلجأ المؤلف إلى المقارنة بين فيلسوف شرقي وفيلسوف غربي، حتى لو ولد الأخير بعده. عنوان المثال: الفيلسوف الهندي كوتيليا (ج. 360 - ج. 275) "قم بتقليد آرثا شاسترا للروح الإيجابية والواقعية السياسية بعد الاعتبار الأخلاقي لقيمته مقارنة بأمير مكيافيل" (ص311) ؛ تم تقديم الفيلسوف الصيني وانغ تشونغ (27-ج. 100) باعتباره روحًا حرة ومتشككة "تستوعب الأرثوذكسية والتقليدية والخرافات الخاصة بالزمن - والتي يمكن مقارنتها باليوناني لوسيان دي ساموسات" ( ص372). قد يكون هذا تنازلاً للمؤلف، يبرره هدف تقديم مفهوم عقيدة المفكر الذي يظهر في مخططات فكرية أخرى، ولكننا ندعو القارئ إلى عدم البحث عن سعر التشابه والتماثل بين الأفكار التي تبقى متفردة في الزمن وفي الفضاء.

المصدر:

Vincent Citot, Histoire mondiale de la philosophie, Une histoire comparée des cycles de la vie intellectuelle dans huit civilisations, Paris, édition Puf, 2022