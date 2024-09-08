حققت حكومة مسرور بارزاني في إقليم كوردستان نجاحات كبيرة عبر إنجاز العديد من المشاريع التنموية، حيث شهدت السنوات الخمس الماضية إنجاز ما يعادل مشروعاً واحداً كل يوم، بدءاً من عام 2019. ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي أثرت على الإقليم، نتيجة الخلافات المالية مع بغداد وتوقف موازنة الإقليم منذ عام 2014، استمرت الحكومة في تطوير الاقتصاد وتقديم الخدمات للمواطنين.

التحديات الاقتصادية والسياسية

لم تكن الظروف سهلة، حيث واجه الإقليم ضغوطات سياسية واقتصادية، مثل استهداف سوق القلعة في أربيل وأماكن أخرى. كما شهدت أربيل هجمات صاروخية ومحاولات لتعطيل الأمن والاستقرار. ورغم هذه التحديات، استمرت حكومة مسرور بارزاني في تحقيق الإنجازات بشكل مستمر ودون هوادة.

مشروع جديد كل يوم

منذ تولي مسرور بارزاني رئاسة الحكومة، أعلنت حكومة إقليم كوردستان عن مشاريع جديدة يومياً. وكانت هذه المشاريع مدروسة ومنظمة بعناية. من أبرز هذه المشاريع، إحياء الأراضي الزراعية من خلال إنشاء السدود والبرك المائية، مما ساهم في دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الزراعة.

الاعتماد على الكفاءات المحلية

اعتمدت حكومة مسرور بارزاني بشكل كبير على الكفاءات المحلية في تنفيذ المشاريع، مما عزز القدرات الوطنية وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات، مثل الطرق والجسور والمشاريع المائية.

تعزيز السياحة

أولت حكومة الإقليم اهتماماً خاصاً بقطاع السياحة، مما ساهم في جذب ملايين السياح من داخل العراق وخارجه على مدار الأعوام الخمسة الماضية، ما زاد من نشاط القطاع السياحي ورفع من مكانة الإقليم كوجهة سياحية.

دعم الطاقات الشبابية

أكد مسرور بارزاني على أهمية دعم الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال استضافة ابتكاراتهم في المعارض المختلفة، مثل معرض "هايتكس" في أربيل، والعمل على تطوير تلك الابتكارات لتكون جزءاً من مستقبل كوردستان.

مشروع المياه الطارئ في أربيل

أعلن مسرور بارزاني عن مشروع المياه الطارئ في أربيل، الذي سيوفر المياه للعاصمة لمدة 30 عاماً قادمة. يعد هذا المشروع من أكبر المشاريع المائية في الإقليم، بتكلفة 480 مليون دولار، وسيغذي أربيل بـ 480 ألف متر مكعب من المياه يومياً.

ختاماً

يُعد مستقبل إقليم كوردستان واعداً بناءً على الخطط الاستراتيجية التي وضعتها حكومة مسرور بارزاني. ومع الاستمرار في إنجاز المشاريع رغم التحديات، فإن الإقليم يسير بخطى ثابتة نحو مستقبل مليء بالإنجازات.