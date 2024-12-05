سعود عبد الحميد، اللاعب السعودي الشاب الذي دخل التاريخ كأول لاعب من المملكة العربية السعودية يشارك في الدوري الإيطالي لكرة القدم، يمثل نقطة تحول في مسيرة اللاعبين العرب في أوروبا. بعد انتقاله المثير للإعجاب من نادي الهلال السعودي إلى نادي روما الإيطالي، أظهر عبد الحميد مهارات فائقة وإمكانيات كبيرة، مما جعله يحظى بفرصة المشاركة في أحد أعرق الدوريات الأوروبية.

في الدقيقة 78 من مباراة روما ضد نابولي، شهد العالم لحظة تاريخية عندما دخل عبد الحميد أرض الملعب، ليس فقط كلاعب كرة قدم موهوب، ولكن كرمز للطموح والإصرار الذي يميز الرياضيين السعوديين.

منذ بداية مسيرته مع الهلال وحتى وصوله إلى الدوري الإيطالي، كانت درب عبد الحميد مليئة بالتحديات والإنجازات. لقد كانت خطوة انتقاله إلى روما بمثابة إعلان عن بدء عصر جديد للاعبين السعوديين، حيث بدأوا يتركون بصماتهم في الدوريات الكبرى. تحت قيادة المدرب كلاوديو رانييري، يُتوقع أن يستمر عبد الحميد في تطوير مهاراته وإثبات قدرته على المنافسة على أعلى المستويات. مشاركته في الدوري الإيطالي ليست فقط إنجازًا شخصيًا له، ولكنها أيضًا مصدر إلهام للعديد من الشباب السعوديين الذين يحلمون بمتابعة خطاه.

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لا شك في أنَّ التزام عبد الحميد بالتميز والاجتهاد في مسيرته الكروية يعكس الروح الرياضية والمهنية التي يتمتع بها. إنه يمثل الجيل الجديد من اللاعبين الذين لا يسعون فقط إلى النجاح في الملاعب، ولكن أيضًا ليكونوا سفراء لثقافتهم وبلادهم. مع كل مباراة يلعبها في الدوري الإيطالي، يُظهر عبد الحميد أنَّ العزيمة والإصرار يمكن أن يتغلبا على أيّ عقبة، وأنَّ الحلم بالوصول إلى القمة يمكن أن يصبح حقيقة.

شارك سعود عبد الحميد في الدقيقة 78 من عمر مباراة روما ونابولي، حيث دخل بدلاً من زكي شيليك في الرواق الأيمن للفريق العاصمي. وقدم نجم الأخضر السعودي مردودًا جيدًا في الدقائق الـ12 التي خاضها لأول مرة رفقة الجيلاروسي. لعب سعود عبد الحميد 12 دقيقة في المباراة، حيث لمس الكرة 12 مرة ومرر 8 تمريرات صحيحة من أصل 9، بنسبة نجاح بلغت 89 بالمئة.

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حصل سعود عبد الحميد على خطأ وحيد ولم يرتكب أي أخطاء في المباراة. كما نجح في المرور مرة واحدة من لاعبي نابولي. وسبق لسعود أن لعب مع روما في مباراتين، ولكن ضمن بطولة الدوري الأوروبي، أمام أتلتيك بيلباو وإلفسبورج على الترتيب. يُذكر أن سعود، البالغ من العمر 25 عامًا، قد انضم إلى روما في الميركاتو الصيفي المنقضي قادمًا من الهلال السعودي بعقد يمتد حتى صيف 2028.

سعود عبد الحميد، الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن، وُلد في 18 تموز (يوليو) 1999 في جدة، السعودية، ويُعتبر من اللاعبين المهمين في كرة القدم السعودية. بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي الاتحاد، حيث لعب من 2018 حتى 2022، قبل أن ينتقل إلى نادي الهلال، ومن ثم إلى نادي روما الإيطالي في عام 2024.

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يعرف سعود بمهاراته الدفاعية وقدرته على المشاركة في الهجمات، مما يجعله لاعبًا متكاملاً ومؤثرًا في مركزه. وقد مثّل المنتخب السعودي في عدة مناسبات دولية، بما في ذلك كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مما يُظهر مستوى الخبرة والمهارة التي يتمتع بها. انتقاله إلى الدوري الإيطالي يُعد خطوة كبيرة في مسيرته الكروية ويُظهر القدرات العالية للاعبين السعوديين على المستوى الدولي.

سعود عبد الحميد دخل التاريخ كأول لاعب سعودي يشارك في الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو". انضم عبد الحميد إلى نادي روما الإيطالي قادمًا من نادي الهلال السعودي، وقد أحدث هذا الانتقال ضجة كبيرة في عالم كرة القدم. في مباراته الأولى، شارك كبديل وأظهر مهارات واعدة، مما يعطي إشارة إلى مستقبل مشرق له في الدوريات الأوروبية. يُذكر أن عبد الحميد اختار القميص رقم 12 في فريقه الجديد، وهو الرقم الذي يحمله أيضًا مع المنتخب السعودي. تعتبر هذه الخطوة مهمة ليس فقط لعبد الحميد كلاعب، ولكن أيضًا لكرة القدم السعودية، حيث تُظهر تطور اللاعبين وقدرتهم على المنافسة في أعلى المستويات العالمية.