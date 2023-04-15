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قضايا

elaphطبق البرياني فخر كراتشي...والطهاة يتنافسون على وصفته الأفضل

طبق البرياني فخر كراتشي...والطهاة يتنافسون على وصفته الأفضل

أ. ف. ب.
elaphشاي بعد الظهر - مفهوم شائع في دولة الإمارات العربية المتحدة

شاي بعد الظهر - مفهوم شائع في دولة الإمارات العربية المتحدة

أنيمتة كلينكبي
elaphكان مصنع BRLO للجعة في برلين من أوائل الشركات التي اعتمدت البيرة الخالية من الكحول في عام 2017 (Tobias SCHWARZ)

البيرة الخالية من الكحول تحقق رواجا متزايدا في ألمانيا مهد "أكتوبر فست"

أ. ف. ب.
elaphطبق الشوربة متعة للحواس

طبق الشوربة متعة للحواس

أنيمتة كلينكبي
elaphالعاصمة الليتوانية تقيم مهرجاناً لطبقها التقليدي

العاصمة الليتوانية تقيم مهرجاناً لطبقها التقليدي "الحساء الوردي"

أ. ف. ب.
elaphمطعم

مطعم "إل بويي" الإسباني الشهير يتحول متحفاً للفن المطبخي

أ. ف. ب.
elaphمطاعم مغاربية جديدة في باريس تعرّف الفرنسيين بأطباق أقل شهرة من الكسكس

مطاعم مغاربية جديدة في باريس تعرّف الفرنسيين بأطباق أقل شهرة من الكسكس

أ. ف. ب.
elaphهونغ كونغ تحتفل بعودة مهرجان

هونغ كونغ تحتفل بعودة مهرجان "الخبز المستدير"

أ. ف. ب.
elaphالطاهي اللبناني الفرنسي آلان الجعم في مطعمه في باريس في 22 كانون الأول/ديسمبر 2022 © ستيفان دو ساكوتان

طهاة أجانب كبار في باريس يحررون أطباقاً نشأوا عليها من الأحكام التقليدية

أ. ف. ب.
elaphالمكسيكية إيلينا ريغاداس أفضل طاهية في العالم بحسب تصنيف بريطاني

المكسيكية إيلينا ريغاداس أفضل طاهية في العالم بحسب تصنيف بريطاني

أ. ف. ب.
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