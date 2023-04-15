العدد 8217 الجمعة 27 أكتوبر 2023
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How To Spend It Arabic
أول يومية إليكترونية | صدرت من لندن 21 مايو 2001
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بطولة ألمانيا: دارمشتات لإفساد عودة محتملة لنوير
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الصليب الأحمر يؤكد دخول أول فريق طبي الى غزة منذ بدء الحرب
إيران تتصرف وكأنها دولة عظمى
كارديف أول مدينة بريطانية "صديقة للأطفال"
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الانتخابات حل أميركي كاذب للمأزق العراقي
بطولة إيطاليا: الجحيم بانتظار لوكاكو "الخائن" في سان سيرو
فرق الإطفاء الأسترالية تكافح حرائق غابات أودت بشخص ودمرت منازل
هواجس توتر بين موسكو وبكين
نصف الإسرائيليين يعارضون شن هجوم بري على قطاع غزة "فوراً"
الإسلام في.. تايلاند
إيران والحرب: كلام كثير وفعل قليل وأهداف خاصّة
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