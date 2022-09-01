العدد 7820 الإثنين 26 سبتمبر 2022
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إيلاف المغرب
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How To Spend It Arabic
أول يومية إليكترونية | صدرت من لندن 21 مايو 2001
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من عناوين اليوم
بوصلة إماراتية لمنظومة دولية فاعلة
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تباشران مناورات بحرية مشتركة
التضخم يفاقم الضغوط على الناس والحكومة في تايلاند
مقتل خمسة مسعفين في إعصار نورو بالفيليبين
الضرورات المحظورات
إصابة خمسة شرطيين واعتقال 12 شخصاً في لندن
جميل الحجيلان.. ترك في كلّ موقع شغله بصمة خالدة
السلطات الإيرانية تتعهّد "عدم التساهل" مع المتظاهرين
انتصار تاريخي لليمين المتطرف في انتخابات إيطاليا
رؤية قانونية في تجريم خطاب الكراهية
واشنطن تحذر موسكو من عواقب "كارثية" إذا استخدمت السلاح النووي
خالد بن حمد الرائد الأول للذكاء الاصطناعي في الخليج العربي
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انتفاضة الحجاب
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41 قتيلاً ومئات المعتقلين في إيران منذ وفاة مهسا أميني
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منذ يوم
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الحزب الإصلاحي الأبرز في إيران يطالب بإنهاء إلزامية الحجاب
- أ. ف. ب.
دولية
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انتفاضة الحجاب
منذ يوم
(0)
إيرانيون في كردستان العراق يخشون الاحتجاجات في بلدهم
- أ. ف. ب.
العراق
دولية
إيران
انتفاضة الحجاب
منذ يوم
(0)
خمسون قتيلًا على الأقل في احتجاجات شعارها "الموت للخامنئي"
- أ. ف. ب.
دولية
إيران
انتفاضة الحجاب
منذ 2 أيام
(2)
إيران تنتصر لمهسا أميني: "الموت للديكتاتور"
مروان شلالا
دولية
إيران
انتفاضة الحجاب
منذ 2 أيام
(2)
ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات في إيران الى 36
- أ. ف. ب.
دولية
إيران
انتفاضة الحجاب
منذ 2 أيام
(0)
الرئيس الإيراني يؤكد فتح تحقيق حول وفاة الشابة مهسا أميني
- أ. ف. ب.
دولية
إيران
انتفاضة الحجاب
منذ 3 أيام
(0)
إيران: 17 قتيلًا منذ اندلاع الاحتجاجات في على وفاة مهسا أميني
- أ. ف. ب.
دولية
إيران
انتفاضة الحجاب
منذ 3 أيام
(0)
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حل الدولتين: يائير لابيد يريده.. والإسرائيليون يرفضونه
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قصر باكغنهام ينشر صورة المثوى الأخير للملكة
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