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#هاشتاغانتفاضة الحجابوغابت شمس الملكةالأزمة الأوكرانيةكوروناإيران

انتفاضة الحجاب

elaphأشخاص يشاركون في احتجاج ضد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خارج الأمم المتحدة في 21 سبتمبر 2022 في مدينة نيويورك

إيران: الاحتجاجات تتفاقم ومسؤولون يدعون للانشقاق عن النظام

مروان شلالا
elaphامرأة تقص شعرها تضامناً مع مهسا أميني أمام مبنى السفارة الإيرانية في بروكسل في 23 سبتمبر 2022

إلقاء زجاجة مولوتوف على السفارة الإيرانية في اليونان

- أ. ف. ب.
elaphورود على صور لمهسا أميني خلال مظاهرة أمام السفارة الإيرانية في بروكسيل، 23 سبتمبر 2022

41 قتيلاً ومئات المعتقلين في إيران منذ وفاة مهسا أميني

- أ. ف. ب.
elaphنساء إيرانيات يهتفن بشعارات ويحملن لافتات وصور مهسا أميني

الحزب الإصلاحي الأبرز في إيران يطالب بإنهاء إلزامية الحجاب

- أ. ف. ب.
elaphالمتظاهرون يرفعون صورة مهسا أميني وسط الاحتجاجات

إيرانيون في كردستان العراق يخشون الاحتجاجات في بلدهم

- أ. ف. ب.
elaphمتظاهرون إيرانيون يحرقون صندوق قمامة في طهران خلال احتجاج على وفاة أميني، في 21 سبتمبر 2022

خمسون قتيلًا على الأقل في احتجاجات شعارها "الموت للخامنئي"

- أ. ف. ب.
elaphصورة حصلت عليها وكالة فرانس برس خارج إيران تظهر المتظاهرين في شوارع طهران مع انتشار الاحتجاجات على وفاة شابة في حجز شرطة الأخلاق إلى المدن في جميع أنحاء البلاد

إيران تنتصر لمهسا أميني: "الموت للديكتاتور"

مروان شلالا
elaphارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران والمواجهات التي تخللتها منذ أسبوع الى 36

ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات في إيران الى 36

- أ. ف. ب.
elaphالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

الرئيس الإيراني يؤكد فتح تحقيق حول وفاة الشابة مهسا أميني

- أ. ف. ب.
elaphمتظاهر يرفع شارة علامة النصر خلال الاحتجاجات عقب وفاة

إيران: 17 قتيلًا منذ اندلاع الاحتجاجات في على وفاة مهسا أميني

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