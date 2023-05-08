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طهران: بدأت السلطات القضائية الإيرانية ملاحقة ممثلتين لظهورهما في مكان عام من دون الحجاب الإلزامي في الجمهورية الإسلامية، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الإثنين، ما يرفع الى ستة عدد الممثلات اللواتي يواجهن إجراءات مماثلة.

وأفادت وكالة "تسنيم" أن الممثلة باران كوثري (37 عاماً) تلاحَق لعدم وضعها الحجاب خلال مشاركتها الجمعة في مراسم تشييع زميلها حسام محمودي "وانتشار صورها فوراً على الانترنت".

من جهتها، أشارت وكالة "مهر" إلى بدء ملاحقات أيضاً بحق الممثلة شقايق دهقان (44 عاماً) على خلفية "عدم وضعها الحجاب في أحد المقاهي".

وسبق للسلطات أن بدأت إجراءات ملاحقة أربع ممثلات على خلفية المسألة ذاتها، هنّ أفسانه بايغان وفاطمة معتمد آريا وكتايون رياحي وبانتها بهرام، علما بأنه لم يتمّ توقيف أي منهن.

وكانت الشرطة أعلنت أنها ستبدأ اعتباراً من منتصف نيسان/أبريل، التشدد في تطبيق قوانين وضع الحجاب، وتحديد اللواتي يخالفنها ومعاقبتهن.

وعقب انتصار الثورة الإسلامية العام 1979، باتت القوانين في إيران تلزم النساء الإيرانيات والأجنبيات، وضع غطاء للرأس في الأماكن العامة.

وشهدت إيران في الأشهر الماضية احتجاجات بعد وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر عقب توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

بلا غطاء للرأس

وبعد اندلاع الاحتجاجات، بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى، رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة.

وكانت السلطات أشارت منتصف نيسان/أبريل إلى إغلاق أكثر من 150 مؤسسة تجارية خلال 24 ساعة لعدم احترامها الزام الموظفات الحجاب.

إلى ذلك، أفادت وكالة "إرنا" الرسمية أن المدعي العام محمد جعفر منتظري طلب من وزارة النقل تعزيز الإجراءات بحق اللواتي لا يضعن الحجاب في الطائرات.