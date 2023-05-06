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ستوكهولم: ندد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم السبت بإعدام المعارض السويدي-الإيراني حبيب شعب عقب إعلان القضاء الإيراني تنفيذ الحكم الصادر بحقه بتهمة "الإرهاب".

وكتب بيلستروم الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي على تويتر "عقوبة الإعدام هي عقوبة لاإنسانية نهائية، والسويد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي، تدين تطبيقها في كل الظروف".