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زلزال مراكش

elaphأطفال يتفقدون آثار الدمار الذي لحق بحيهم جراء الزلزال

بريطانيا تُرسل فريق استجابة طوارىء للمغرب

نصر المجالي
elaphشاب يبكي فقدان أحبائه على أنقاض قرية تيخت القريبة من مركز الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب بشكل كامل

"الحياة انتهت هنا": الزلزال يحوّل قرية تيخت المغربية إلى حطام

أ. ف. ب.
elaph متطوعون يبحثون بين أنقاض الزلزال في قرية إيمي إن تالا المغربية في 10 أيلول/سبتمبر 2023

المغرب: فرق الإنقاذ تسارع للعثور على ناجين تحت الأنقاض

أ. ف. ب.
elaphالرباط تحدث صندوقا لمواجهة تداعيات الزلزال ،، وعدد الوفيات يرتفع الى 2497

الرباط تحدث صندوقا لمواجهة تداعيات الزلزال ،، وعدد الوفيات يرتفع الى 2497

إيلاف المغرب ـ متابعة
elaphوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا

زلزال المغرب: فرنسا تعلن عن مساعدة للمنظمات غير الحكومية

أ. ف. ب.
elaphأشخاص قرب حطام منازل في مراكش المغربية جراء الزلزال

سباق مع الوقت في المغرب للعثور على ناجين إثر الزلزال المدمر

أ. ف. ب.
elaphقرويون يتفقدون أنقاض المنازل المنهارة في تفغاغت، على بعد 60 كيلومترا (37 ميلا) جنوب غرب مراكش، في 10 سبتمبر 2023، بعد يومين من زلزال مدمر بقوة 6.8 درجة ضرب البلاد

من باريس إلى واشنطن العالم يعرض مساعدة المغرب بعد الزلزال

أ. ف. ب.
elaphزلزال الحوز: كيف يتعايش المغرب مع الكارثة؟

زلزال الحوز: كيف يتعايش المغرب مع الكارثة؟

بي. بي. سي.
elaphخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء

القيادة السعودية توجه بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات للمغرب

إيلاف المغرب ـ متابعة
elaphالمغرب يسابق الزمن لإنقاذ المحاصرين تحت أنقاض الزلزال

المغرب يسابق الزمن لإنقاذ المحاصرين تحت أنقاض الزلزال

بي. بي. سي.
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