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تورونتو (كندا): قدم المخرج البريطاني ستيفن فريرز الذي تضم مسيرته المهنية بغالبيتها أعمالاً تتمحور على النظام الملكي البريطاني كفيلم "ذي كوين"، فيلمه الجديد "ذي لوست كينغ" ضمن فعاليات مهرجان تورونتو السينمائي.

وفي اليوم الذي أعقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وهو حدث أحزن الملايين حول العالم، قال فريرز إنه لا يزال غير قادر على فهم سبب انبهار عامة الناس بالعائلة المالكة البريطانية.

وفي حديث إلى وكالة فرانس برس أثناء مروره على السجادة الحمراء للمهرجان السينمائي الأبرز في أميركا الشمالية، قال المخرج ممازحاً "لا أعلم سبب انبهارهم هذا! لكن يبدو أنني استفدت من ذلك. ومن الأفضل أن التزم الصمت"، مضيفاً "أنا مناصر للنظام الجمهوري".

ويتناول أحدث أعماله "ذي لوست كينغ"، وهو فيلم كوميدي درامي، القصة الحقيقية للمؤرخة الاسكتلندية الهاوية فيليبا لانغلي التي تتحدى كل العقبات لتبحث عن رفات تابع لريتشارد الثالث، وهو ملك بريطاني من القرن الخامس عشر كان مثيراً للجدل، ثم تجدها في أحد مواقف السيارات.

وقال الممثل ستيف كوغان الذي يؤدي دور البطولة إلى جانب الممثلة سالي هوكينز إنّ "موت الملكة حدث أثّر جداً بالبريطانيين".

وأضاف "لكن إن وضعنا هذا الموضوع جانباً، أعتقد أنّ فيلمنا لا ينطوي على هوس بالنظام الملكي بحد ذاته، بل يتناول تحديداً الملك ريتشارد الثالث الذي كانت صورته مهتزة".

وعُرض الجمعة فيلم "ذي وومن كينغ" الذي يتناول أيضاً النظام الملكي ومن بطولة فيولا ديفيس وجون بوييغا. ويتناول العمل النساء المحاربات في مملكة داهومي في غرب إفريقيا خلال القرن التاسع عشر.

إلى ذلك، حضرت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون في المهرجان لإنتاجها إلى جانب ابنتها فيلم "إن هير هاندز" الوثائقي الذي يتحدث عن حقوق المرأة في أفغانستان ويتناول قصة ظريفة غفاري، وهي إحدى أوائل رئيسات البلديات في البلاد ونجت من محاولة اغتيال نفذتها حركة طالبان.

ويُعرف مهرجان تورونتو السينمائي بجذبه حشوداً من محبي الأعمال السينمائية خلال عروضه الأولى الكبيرة، إلا انه تضرر بشدة من الجائحة، بينما يعقد آمالاً على هذه الدورة لاستعادة بريقه.

ومن المنتظر حضور مجموعة من نجوم هوليوود إلى المهرجان المُقام حتى 18 أيلول/سبتمبر، أبرزهم المخرج الأميركي ستيفن سبيلبرغ الذي يشهد المهرجان عرضاً أولاً لفيلمه "ذي فايبلمانز" المستوحى من طفولته في أريزونا.