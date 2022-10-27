قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



بوينوس ايرس: يترقب الشباب الأرجنتنيون بحماسة كبيرة الحفلة التي يشارك فيها مغني فرقة "بي تي إس" الكورية الجنوبية الشهيرة جين في بوينوس ايرس، ووصل الأمر بكثر منهم إلى إقامة خيم منذ أيام في موقع الحدث، وإلى التناوب على الحراسة لضمان الأماكن.

ولا تتناسب حماسة المعجبين الكبيرة مع الوقت المحدود الذي سيمضيه المغني على خشبة المسرح.

فالحفلة الطويلة هي لفرقة "كولدبلاي" التي بدأت الثلاثاء سلسلة من عشر حفلات موسيقية تمتد 14 يوماً في إطار جولتها الموسيقية "ميوزك اوف ذي سفير".

وأثار الإعلان عن مشاركة جين في إحدى حفلات الفرقة حماسة جنونية لدى محبّيه. وسيؤدي مغني فرقة "بي تي إس" للمرة الأولى على خشبة المسرح أغنيته "ذي أسترونوت" التي كتبها مع كريس مارتن، أحد أعضاء الفرقة البريطانية.

ويمثل العثور على غرفة للإيجار في بوينس آيرس (تضم 3 ملايين نسمة) خلال الأيام التي تحيي فيها الفرقة حفلاتها مهمة مستحيلة. وضجّت مواقع التواصل بمنشورات تتناول حضور جين إلى الأرجنتين، إذ تناولت ستّة وسوم من أصل العشرة الأكثر استخداماً في تويتر المغني، فيما بلغ عدد التغريدات التي أُرفِقت بهذه الوسوم الثلاثاء أكثر من نصف مليون تغريدة. ومن بين الوسوم المُستخدمة "جين في الأرجنتين" (#JinEnArgentina) و"أهلاً وسهلاً في الأرجنتين" (#Welcome to Arjintinia).

وحضر أكثر من ألف معجب إلى مطار إيزيزا آملين في رؤية المغني، إلا أنّ جين عبر من أحد المداخل الخلفية. وفي المنطقة المحيطة بمكان الحفلة المرتقبة، أُقيمت خيم منذ إعلان حضوره الخميس الفائت.

ويقول روسيو بيغا (23 عاماً) الذي اشترى تذكرتين لحضور حفلتين لـ"كولدبلاي" ثم اشترى تذكرة ثالثة للحفلة التي يشارك فيها جين "أتابع فرقة +بي تي اس+ منذ عام 2017، ولم يزر أعضاؤها الأرجنتين قط فيما يرتقب حضور أحدهم، وهو ما أعتبره مذهلاً".

وتستمر إقامة الخيم في محيط مونومانتل، وهو ملعب نادي "ريفر بلايت" لكرة القدم حيث تقام الحفلة، ويُرتقب أن يبلغ عدد الحضور فيه 600 ألف شخص مدى عشر حفلات. وأقام محبو جين الأربعاء 18 خيمة في مساحة عشبية.

ويتولى نحو أربعين شخصاً إشغال إحدى الخيم باستمرار من خلال ارتيادها نهاراً بحسب جداول أعمالهم والتزاماتهم، لضمان الأماكن حتى يوم الحفلة. وتشهد الخيم يوم الحفلة حضوراً مبكراً لـ"حرّاسها" حتى يكونوا أقرب إلى خشبة المسرح.

ولا يأبه محبو المغني جين بأنّ الحفلة ستُبث في 3500 دار سينما تابعة لأكثر من 75 بلداً. وتعرض في القارة الأميركية مساء 28 تشرين الأول/أكتوبر، ثم تعرضها بلدان أخرى في اليوم التالي.

فما يهم بالنسبة إليهم هو رؤية المغني شخصياً، لأنّ نجم البوب البالغ 29 عاماً والأكبر بين أعضاء الفرقة، ينبغي أن يؤدي خدمته العسكرية الإلزامية لمدة سنتين على غرار الرجال الكوريين الجنوبيين الذين هم دون الثلاثين، وسيتقدّم لإنجاز هذا الواجب الوطني في كانون الأول/ديسمبر المقبل. وقد تكون بوينس آيرس تالياً آخر محطة فنية له قبل توقف نشاطه الفني لمدة طويلة.

وتقول الطالبة سوميلدا غارسيا (18 عاماً) التي تبتسم بمجرد ذكر اسم جين، "عندما ينهون (أعضاء فرقة +بي تي اس+) خدمتهم العسكرية، نرغب في أن يعودوا إلى الأرجنتين وهم يعلمون أنه مرحب بهم" فيها.

وتشير الطالبة أوغستينا المتحدرة من مورينو إلى أنّها لم تخيّم في السابق مطلقاً لحضور حفلة موسيقية.

وبالنسبة إلى سوميلدا، لا يهم إن كان الطقس بارداً أو إن تساقطت الأمطار وما سيحدث للكراتين الموضوعة على الأرض وللأغطية. وتقول "سنتدبّر أمرنا".