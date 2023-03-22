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لندن: أعلنت فرقة "دوران دوران" البريطانية الثلاثاء أنها ستتعاون مجدداً مع عازف الغيتار السابق فيها آندي تايلور الذي يعاني وضعاً صحياً حرجاً، في مشروع موسيقي جديد تقرر إطلاقه هذه السنة.

كان قائد الفرقة البريطانية سايمون لوبون قرأ رسالة من آندي تايلور خلال احتفال في لوس أنجليس في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت أوضح فيها عازف الغيتار أن شُخصت إصابته بسرطان البروستات النقيلي في مرحلته الرابعة عام 2018.

إلا أن تايلور (62 عاماً) سيشارك مع الفرقة "في بعض الأغنيات".

وكتبت الفرقة على تويتر: "يسر دوران دوران أن تؤكد أن مشروعاً موسيقياً جديداً في طور الإعداد، ومن المقرر إطلاقه في وقت لاحق من السنة الجارية".

وأوضحت أن "أسرة دوران دوران الموسعة وأصدقاء قدامى وجدداً سيشاركون في التسجيلات الجديدة، من بنيهم العضو السابق في الفرقة آندي تايلور الذي سينضم إلينا على الغيتار في بضع أغنيات".

تأسست الفرقة عام 1978 في برمنغهام بوسط إنكلترا، ويعود الانفصال بينها وبين آندي تايلور إلى العام 2006. وحققت الفرقة نجاحاً واسعاً في الثمانينات بفضل عدد من الأغنيات أبرزها "ريو" و"وايلد بويز" و"إيه فيو تو كيل".